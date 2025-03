VREMENSKA PROGNOZA ZA PRVU DEKADU MARTA Oglasio se RHMZ - promena kreće od danas

DANAS u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo će se još u prvom delu dana na jugozapadu i jugoistoku zemlje zadržati umereno do potpuno oblačno, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto: Tanjug/D.K.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni.

Sunčano i sve toplije

U utorak (04.03.) ujutro hladno, u većini mesta slab do umeren mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -6 do 2 stepena, a najviša od 12 do 15 stepeni.

U nastavku prve dekade marta (05 - 10.03.) suvo i stabilno vreme sa hladnim jutrima, mestimično uz mraz, a tek ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana pretežno sunčano i sve toplije, a od petka (07.03.) povremeno uz slabu do umerenu oblačnost.

Maksimalne temperature od 16 do 21 stepen.

