LJubav, znanje i podrška na jednom mestu - naučite programiranje u Cubes School

PRETEŽNO oblačno vreme uz maksimalne temperature vazduha od oko 14 stepeni trajaće do petka i prema najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića, iako deluje neverovatno, danas i sutra će biti najtopliji dani, a od subote, stiže promena zbog koje ne treba odlagati zimsku odeću i obuću jer će se živa u termometru spustiti do prosečnih januarskih vrednosti, a u toku noći i do -15 stepeni Celzijusa.