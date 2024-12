50.000 VOZAČA UHVAĆENO DA VOZI POD DEJSTVOM ALKOHOLA: Više od 9.000 zadržano na trežnjenju sa preko 1,2 promila u krvi

KORIŠĆENjE alkohola uticajan je faktor prilikom nastanka svake devete saobraćajne nezgode sa stradalima od početka godine. Takođe, od januara je sankcionisano više od 50.000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, pri čemu je preko 9.000 vozača zadržano na trežnjenju, jer su imali više od 1,2 promila ove tečnosti u krvi, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja.

Foto Z. Jovanović

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisane su sledeće kazne za one koji voze sa više od 1,2 promila: zadržavanje na trežnjenju do 12 časova, isključenje iz saobraćaja na 24 časa, zabrana upravljanja vozilom najmanje osam meseci, novčana kazna od 100.000 do 140.000 dinara ili kazna zatvora i minimum devet kaznenih poena.

Agencijaapeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i strpljivi u vožnji u predstojećem periodu, kada se zbog velikog broja slava, korporativnih proslava, kao i predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, očekuje i povećan broj vozila na putevima. Istraživanja pokazuju da kada je povećan broj vozila, događa se i veći broj saobraćajnih nezgoda.

Alkohol je, pored neprilagođene brzine, najčešći faktor nastanka saobraćajki sa stradalim licima.

- Izvesnost da će vozači koji upravaju vozilom pod dejstvom alkohola biti sankcionisani izuzetno je velika, pa savetujemo vozačima da poštuju saobraćajne propise i ne upravljaju vozilom kada piju. Takođe, apelujemoda prilagode brzinu kretanja vozila uslovima saobraćaja i stanju puta, da budu strpljivi i poseduju adekvatnu i propisanu zimsku opremu - poručuju iz ABS.