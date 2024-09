AVION IZ BEOGRADA SLETEO U GUANGDŽOU: Er Srbija uspostavila drugu direktnu liniju za Kinu (FOTO/VIDEO)

ER Srbija je današnjim letom JU988 u 00.20 časova uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Guangdžoua u Narodnoj Republici Kini, a tim povodom na beogradskom aerodromu Nikola Tesla organizovan je svečani ispraćaj sa kojeg je poručeno da ovaj let predstavlja još jedan doprinos čeličnom prijateljstvu dve zemlje.

Foto: Novosti

Avion iz Beograda sleteo u Guangdžou Avion iz Beograda sleteo je u Guangdžou, čime je uspostavljena druga direktna linija iz Beograda za Kinu. Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Letovi između prestonice Srbije i "kapije južne Kine" dva puta nedeljno To je druga destinacija u toj azijskoj zemlji do koje srpska nacionalna avio-kompanije saobraća u redovnom saobraćaju. Letovi između prestonice Srbije i ,kapije južne Kine" obavljaće se dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom, avionima tipa erbas A330-200 iz dugolinijske flote Er Srbije.

Svečanom ispraćaju inauguracionog leta Er Srbije za Guangdžou prisustvovali su visoki zvaničnici Republike Srbije, ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji Nj. e. Li Ming, predstavnici vazduhoplovnih vlasti i avio-industrije, saradnici i partneri srpske nacionalne avio-kompanije i mediji.

Putnici do Guangdžoua će putovati avionom erbas A330-200, a reč je o avionu koji nosi lik Mihajla Pupina, sa konfiguracijom od 18 sedišta u biznis klasi i 250 sedišta u ekonomskoj klasi.

Guangdžou je važno međunarodno vazdušno čvorište kineske nacionalne inicijative "Jedan pojas, jedan put" i "Vazdušnog puta svile" i ujedno glavni aerodrom u oblasti Velikog zaliva Guangdong-Hongkong-Makao.

Foto Novosti

-Ponovno uvođenje letova između Srbije i Narodne Republike Kine u decembru 2022. godine bio je značajan korak za našu kompaniju, ali i ceo region Zapadnog Balkana. Er Srbija je u tom trenutku bila jedna od samo nekoliko kompanija koje su letele do Kine, pa je direktna veza do Tjenđina predstavlja most za ekonomsku, kulturnu i turističku razmenu između Srbije i te azijske zemlje.

Uvođenjem Guangdžoua u našu mrežu destinacija proširujemo prisustvo u Kini, pružajući putnicima još veću mogućnost izbora. Guangdžou je jedan od najvažnijih industrijskih i trgovinskih centara u Narodnoj Republici Kini, pa verujemo da će direktni letovi do tog grada biti posebno zanimljivi poslovnoj zajednici najpre naših dveju zemalja, ali i čitave Evrope. Blizina Hongkonga i Makaoa čini ovu destinaciju veoma atraktivnom i za turistička putovanja, odnosno za sve one koji žele da se upoznaju sa stilom života, tradicijom i kulturom Velikog zaliva - rekao je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Foto Novosti



Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je u ime predsednika i vlade čestitao kineskim prijateljima 75. godišnjicu osnivanja Kine i dodao da nije slučajno odlučeno da prvi let za Guangdžou poleti baš u vreme kada se obeležava ovaj jubilej.

- To jeste naš doprinos čeličnom prijateljstvu između dva naroda - rekao je Vesić.

On je dodao da je Srbija veoma zahvalna kineskim prijateljima na razvoju, kako ekonomskih, tako i drugih odnosa.

Vesić je podsetio da je 2014. osnovana nova avio-kompanija i bilo je, kaže, sumnji kako će ona raditi, a danas, ističe, ova avio-kompanija, računajući ovaj let, ima 85 destinacija.

- Poslednjeg dana avgusta prešli su tri miliona putnika, a 25. septembra su prešli 3,4 miliona putnika, i imaće ove godine rekordan rezultat. Nekada je JAT imao 5,5 miliona putnika u zemlji sa 22 miliona stanovnika. To govori koliko Er Srbija napreduje i koliko smo ponosni kako Er Srbija radi i pokazuje da jedna avio-kompanija u vlasništvu države može da bude konkurentna - istakao je Vesić.

Prema njegovim rečima, očekivanja su da će ovaj let biti poslovni, ali i da će ga koristiti i turisti.

- Ekonomske veze Srbije i Kine su sve značajnije. Od 1. jula je na snazi Sporazum o slobodnoj trgovini između naše dve zemlje, tako da očekujemo još više poslovnih ljudi jer upravo je Srbija jedna od retkih zemlja koja nema predrasude prema kineskom kapitalu i narodu kao što postoje u nekim drugim zemljama Evrope i sveta. Svi su kod nas dobrodošli - poručio je Vesić.

On je naveo da će Er Srbija dva puta nedeljno leteti za Guangdžou i još dva puta kineska kompanija, odnosno biće ukupno četiri leta sedmično, a uskoro se očekuje i uspostavljanje direktne linije za Šangaj.

- Očekujemo da će Er Srbija nastaviti da se širi - rekao je Vesić.

Foto Novosti

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izrazio je zadovoljstvo što prisustvuje svečanosti povodom prvog leta od Beograda do Guangdžoua i uputio je iskrene čestitke Er Srbiji na pokretanju nove rute. FOTO: Novosti

Istakao je da je ovo još jedan značajan rezultat saradnje i da predstavlja izgradnju vazdušnog mosta između Srbije i Kine. - Uveren sam da će otvaranje ovog leta doprineti opipljivu korist za dva naroda. Zadovoljstvo je što tržište Kine i Srbije brzo raste - rekao je ambasador i naveo da je sve više kineskih turista u Beogradu, te da je u prvom kvartalu broj ove godine taj procenat porastao za 84 odsto. FOTO: Novosti Naveo je da je provincija prema kojoj je uspostavljen let najsnažnija u Kini, u ekonomskom smislu, odnosno prva kada je u pitanju BDP, pa je tako izbor Er Srbije pravi. Povodom prvog leta iz Beograda ovde u Guangdžou je organizovana svečana ceremoniija i takozvana vodena kapija. FOTO: Novosti Vesić je sve prisutne pozdravio na kineskom i rekao da je prijateljstvo između Kine i srbije ojačano zahvaljujući predsedniku Vučiću i predsedniku Kine Si Đinpingu.

Guangdžou je grad u kome se savremeno i moderno prepliću sa bogatom kulturno-istorijskom baštinom. Stare gradske četvrti čarobni kantonski vrtovi čine ga neodoljivim za posetioce iz svih krajeva sveta. Među brojnim hramovima posebno se ističe Hram šest banjanovih stabala, simbol mira i duhovnosti star više od 1500 godina.

Taj hram posetiocima nudi jedinstveno iskustvo budističkog svetilišta. Guangdžou je poznat i po izuzetnoj kulinarskoj tradiciji, posebno autentičnoj kantonskoj kuhinji koju karakterišu raznovrsna i egzotična jela.