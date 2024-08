KROZ NEKOLIKO DANA RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE IZGRADNJE PUTEVA: Najavljena intenzivnija saradnja Ministarstva i JP "Srbijašume"

"Kroz nekoliko dana Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisaće javni poziv za finansiranje izgradnje šumskih puteva na onom delu teritorije Republike Srbije gde šumama gazduje JP „Srbijašume“ i to će biti prvi korak u konkretnoj budućoj saradnji Ministarstva i ovog javnog preduzeća“, najavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Aleksandar Martinović na današnjoj konferenciji za novinare, koju je održao zajedno sa v.d. direktora JP „Srbijašume“ Krstom Janjuševićem.

Ministar je istakao da se na sastanku, koji je prethodio konferenciji, razgovaralo o brojnim temama koje se tiču šumarstva, te da je konstatovano da su Ministarstvo i JP „Srbijašume“ na istom zadatku, a to je da Srbija ima više šuma, da se adekvatno vodi briga o njima i da se šume seku isključivo planski, da se vodi računa o pošumljavanju, biljnom i životinjskom svetu u šumama, ali i o ljudima koji u tim predelima žive.

- Otvorili smo jednu važnu temu i dobar deo sastanka posvetili smo sagledavanju mogućnosti kako da više povedemo računa o ljudima koji žive u brdsko-planinskim delovima Srbije. Naš zajednički cilj je da tim ljudima olakšamo život i omogućimo im da ostanu na svojim ognjištima, a da bismo u tome uspeli, moramo da im obezbedimo i dobre puteve, i škole, i ambulante, i prodavnice, i internet mrežu, dakle ti ljudi moraju da uživaju sve benefite savremene civilizacije, kao svi drugi koji žive u bilo kom velikom gradu u Srbiji - poručio je Martinović.

On je dodao da i sa ovog mesta, zajedno sa direktorom Janjuševićem, želi da pošalje vrlo jasnu poruku da i Ministarstvo i JP „Srbijašume“ pružaju otvorenu i najjaču moguću podršku predsedniku Republike Aleksandru Vučiću u svim projektima koji mogu da doprinesu razvoju srpske ekonomije, rastu BDP-a i uvećanju državnog budžeta, pa tako i kada je reč o rudarstvu i eksploataciji mineralnih sirovina.

- Kao što svaka država koristi svoja nacionalna blaga na dobrobit građana, tako i Srbija treba to da radi, naravno vodeći, pre svega, računa o životu i zdravlju ljudi, kao i o zaštiti životne sredine, kako je i sam predsednik Vučić više puta isticao. Ako se ispune ta dva osnovna kriterijuma, Republika Srbija treba da iskoristi svoju šansu da snažno iskorači napred u razvoju rudarstva i industrije, jer je to, između ostalog, tesno povezano i sa poljoprivredom. Ljudi moraju da shvate da bez jake industrije nema ni jake poljoprivrede, niti obimnog agrarnog budžeta. Ako budemo imali snažnu privredu, ako nam BDP iz godine u godinu bude sve više rastao, onda ćemo imati i više novca za naše poljoprivrednike, odnosno za sve one mere kojima Republika Srbija pomaže naše poljoprivredne proizvođače. Država uvek na prvom mestu ima interes svojih građana, ali uz vođenje računa o njihovom zdravlju i uz poštovanje svih ekoloških standarda, istovremeno mora da iskoristi priliku da jača svoju ekonomiju u ovim teškim i nestabilnim vremenima - naglasio je ministar i najavio intenzivniju saradnju i zajedničke projekte sa svim javnim preduzećima koja su zadužena za oblasti šumarstva i vodoprivrede.

Direktor JP „Srbijašume“ Krsto Janjušević rekao je da je današnja poseta ministra ovom javnom preduzeću, u koju je došao sa gotovo kompletnim rukovodstvom, jedna od najvažnijih u prethodnih nekoliko godina.

Prema njegovim rečima, zaključci sa radnog sastanka i predlozi mera i budućih aktivnosti daju veliki optimizam, a u budućnosti će saradnja Ministarstva i ovog javnog preduzeća biti mnogo sinhronizovanija, jer samo ujedinjenim nastupom mogu da daju bolji rezultat svojoj zemlji, što i jeste osnovni zadatak i prioritet.

Današnjem radnom sastanku i konferenciji u JP „Srbijašume“ prisustvovali su gotovo svi državni sekretari, pomoćnici ministra, direktori uprava koje se nalaze u sastavu Ministarstva i drugi predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprirvede, kao i predstavnici JP „Srbijašume“.

Nakon konferencije, ministar je sa saradnicima obišao i Upravu za agrarna plaćanja, što predstavlja njegovu prvu zvaničnu posetu ovoj upravi u sastavu Ministarstva.

