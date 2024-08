STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Oglasio se RHMZ, ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom sajtu najnovijim obaveštenjem.

- U toku popodneva u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

OD NEDELjE SLABLjENjE TOPLOTNOG TALASA, ALI UZ POVEĆANjE NESTABILNOSTI

Do kraja sedmice veoma toplo sa maksimalnom temperaturom danas (16. avgusta) i sutra (17. avgusta) od 37 do 41 °S, a u nedelju (18. avgusta) od 33 do 38 °S. U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda.

Od početka naredne sedmice promenljivo i još nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme) uz grad i pojačan vetar. Maksimalna temperatura u manjem padu, ali će biti sparno i dalje toplo - kretaće se u intervalu od 29 °S na severu i zapadu do 36 °S na jugu i istoku - stoji na sajtu RHMZ.

