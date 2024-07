JOŠ MESTA NA BUDŽETU ZA BRUCOŠE: Na kojim fakultetima mogu konkurisati maturanti koji su položili prijemni, a ostali "ispod crte"

BUDUĆI vrucoši, koji su položili prijemni ispit iz nekog od predmeta prirodnih nauka, a ostali su "ispod crte", mogu do 10. jula konkurisati za upis na Hemijski, Poljoprivredni, Matematički, Fizički, Rudarsko-geološki, Fakultet za fizčku hemiju Univerziteta u Beogradu. Ove visokškolske ustanove nisu popunile upisnu kvotu, pa su raspisale dodatni rok, a mesta ima i na budžetu. Na Šumarskom fakultetu se danas završava prijavljivanje kandidata za naknadni upis.

Prvi upisni rok 21. juna, Foto Z. Jovanović

Posle prvog upisno roka, Hemijski fakultet je otvorio vrata maturantima koji su polagali prijemni ispit iz hemije ili iz hemije i biologije na Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Tehnološko-metalurškom, Rudarsko-geološkom ili Veterinarskom fakultetu. Oni mogu postati brucoši, bez ponovnog polaganja testova, već na osnovu potvrde o broju ostvarenih poena iz ovih predmeta na nekom od navedenih Fakulteta. Na sajtu fakulteteta se navodi i šta im je potrebno od dodatnih dokumenata.

Termini za naknadni upis su do 12. jula od 10 do 14 časova. Na ovom fakultetu ima 78 mesta na budžetskim studijama i to na smerovima - hemija (26), biohemija (13), hemija životne sredine (19), dok je za nastavnika hemije ostala čak 20 mesta za školovanje o trošku države. Rudarsko geološki fakultet je raspisao dodtani rok za 191 mesto na besplatnim studijama i 61 na samofinasirajućim.

Poluprazni amfitetari su i na Poljoprivrednom fakultetu. Maturanti koji su položili prijemni iz nekog od ovih predmeta - hemije, biologije, fizike, matematike i sociologije, mogu konkrisati. Na Fizičkom fakultetu ima 99 mesta za studije o trošku države na svim smerovima i 13 za samofinasirajuće. Na Matematičkom fakultetu nepodeljeno je 134 budžetska indeksa na smeru matematika - 28, informatici - 28, astronomiji i astrofizici - 14.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu ostalo je slobodno 126 mesta na budžetu i 91 na samofinansirajućim studijama za kandidate koji su položili prijemni iz matematike i biologije. Na smeru šumarstvu je prazno 54 mesta na budžetu i 17 za brucoše koji sami plaćaju studije, tehnologiji drveta - 51 plus 27, pejazžnoj arhitekturi - tri plus 11 i ekološkom inžinjeringu 18 plus 36.