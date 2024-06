HITNO SE OGLASIO RHMZ: Meteoalarm za opasno vreme ostaje na snazi

DOK SE Beograd još uvek oporavlja od sinoćnih kataklizmičnih scena, stiglo je najnovija najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Foto: N. Živanović

Kako je navedeno na sajtu RHMZ-a, tokom jutra na području Mačvanskog i Kolubarskog okruga, kao i u Šumadiji, pojava kiše i lokalnih pljuskova.

Ali, sudeći prema najavi RHMZ-a, moći ćemo malo i da odahnemo, jer se prognozira da, nakon jakih nepogoda koje su područje Srbije i Beograda zahvatile u prethodnih 48 sati, danas se očekuje postepeno smanjenje intenziteta i čestine intenzivnih grmljavinskih razvoja, iako se padavine očekuju i dalje, pa na snazi ostaje žuti meteoalarm (potencijalno opasna pojava).

Vreme danas

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i sa temperaturama od 15 do 31 stepen, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće pretežno severni i severozapadni vetar, prenosi Tanjug.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, povremeno sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom i temperaturom oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

Subota, 29. jun: Pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, uveče u skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 30 do 34 stepeni.

Nedelja, 30. jun: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 33 do 36 stepeni.

Ponedeljak, 1. jul: Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, pre podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u centralnoj Srbiji nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 30 stepeni na krajnjem severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije.

Od utorka se očekuje veoma nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine i padom temperature.

