Cena Flokija ponovo raste dok se nova P2E meme kriptovaluta PlayDoge približava 5 miliona dolara u pretprodaji

U trenutku kada je izgledalo kao da je sva nada izgubljena, Floki (FLOKI) ponovo raste.

FLOKI je porastao za 7% u proteklom danu i sada se trguje oko nivoa od $0.00016.

U međuvremenu, novi projekat sa temom psa pod nazivom PlayDoge (PLAY) ostvaruje velike prihode u svojoj pretprodaji dok investitori žure da uđu pre zvaničnog lansiranja.

FLOKI pokazuje znake rasta nakon odbijanja ključne podrške

FLOKI je imao problema u poslednje vreme, ali izgleda da konačno postoje znaci rasta.

Nakon gotovo dve nedelje pada cene, tokom koje se FLOKI trgovao na niskom nivou od $0.000158, token je pronašao preko potrebnu podršku.

Nivo od $0.000158 označio je obrazac dvostrukog dna – kupci nisu dozvolili da FLOKI padne niže.

Zapravo, cena FLOKI-a nije zatvorena ispod tog nivoa od početka maja.

Zahvaljujući povratku, cena FLOKI-a je skočila 13% preko noći.

Iako je cena blago opala, ovaj skok je ponovo probudio entuzijazam kod dugoročnih vlasnika.

Pitanje sada je da li FLOKI može nastaviti da raste. Otvoreni interes za FLOKI derivate nastavlja da opada, sada je na samo $17,6 miliona.

To je zabrinjavajući trend koji ukazuje na opadanje interesovanja za token.

Međutim, kako investitori u meme kriptovalute znaju, stvari se mogu brzo promeniti.

Tako da, uprkos padu otvorenog interesa, nedavna akcija cene FLOKI-a daje nadu njegovoj online zajednici.

Planovi inovacija podižu optimizam za budućnost FLOKI-a

Uprkos nedavnoj volatilnosti, FLOKI investitori imaju mnogo čemu da se raduju.

Prvo, tu je Valhalla P2E igra koja već radi u otvorenoj alfa verziji na BNB Chainu.

Kada stigne na mainnet, igrači će moći da zarađuju stvarne FLOKI nagrade dok istražuju impresivan otvoreni svet.

To je jedna od ključnih karakteristika koja izdvaja FLOKI ekosistem od konkurenata.

Zatim, tu je novi Floki trgovački bot koji će uskoro biti lansiran u zatvorenoj beta verziji.

Koristeći FLOKI kao svoj utility token, bot će prikupljati transakcijske naknade i koristiti ih za kupovinu i spaljivanje dela cirkulacione ponude.

Međutim, ambicije razvojnog tima idu dalje od samo igara i trgovanja.

Tim je nedavno otkrio roadpam sa novim idejama, kao što su debitne kartice, digitalni računi, obrazovna platforma i još mnogo toga.

Ovo je projekat koji očigledno želi da prevaziđe status meme kriptovaluta.

Sve u svemu, znaci izgledaju obećavajuće za budućnost FLOKI-a.

Iako je nedavna akcija cene bila izazovna, nadolazeći razvoj pruža mnogo razloga za optimizam.

PlayDoge ima za cilj da revolucionira P2E kripto igranje sa retro vibracijama i prinosima od stakinga

Ali meme kriptovaluta koja najviše privlači pažnju ove nedelje nije FLOKI – to je novajlija pod nazivom PlayDoge koja brzo postaje jedna od najtoplijih tema u kriptu.

Ovaj projekat nije samo još jedna meme kriptovaluta.

To je P2E gaming ekosistem koji koristi nostalgiju za virtualnim ljubimcima iz '90-ih kao što su Tamagotchi.

Igrači mogu usvojiti, negovati i zarađivati PLAY tokene brinući se o svojim Doge pratiocima.

Developeri veruju da će ovakva gamifikacija povećati interesovanje za PLAY. I do sada su u pravu.

PlayDoge-ova trenutna pretprodaja prikupila je skoro 5 miliona dolara od kada je počela krajem maja.

FOMO (fear of missing out) je lako razumeti s obzirom na to da su PLAY tokeni dostupni za samo $0.0051 po komadu.

Ova cena će se povećavati tokom vremena, tako da oni koji investiraju što je pre moguće, imaju koristi od niže početne cene.

Investitori u pretprodaji čak mogu i stakingovati svoje PLAY tokene kako bi zaradili još više nagrada.

Godišnji prinosi su navedeni na 151%, tako da teoretska investicija od 10.000 PLAY tokena može narasti na 25.100 za samo godinu dana.

Ova impresivna postavka za staking, u kombinaciji sa retro vibracijama PlayDoge-a, izaziva ogromno interesovanje u Telegram kanalu projekta.

Na kraju, kada je reč o P2E meme kriptovalutama, FLOKI i dalje vlada.

Ali ako PlayDoge nastavi ovim tempom, uskoro bi mogao postati ozbiljna konkurencija FLOKI-u.

