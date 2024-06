"LAZANSKI PARKIRAO TENK!" Beograđanke se okretale zbog zveri koju je vozio - Hrvati bi mislili da je JNA krenula na Zagreb (VIDEO)

Legendarni novinar Miroslav Lazanski gostovao je svojevremeno u jutarnjem programu Hepi TV o svom džipu koji neke podseća na tenk.

Foto: Printskrin RTS TV

- Ja vozim onaj moj maskirni džip i svi kad me vide misle - Ide NATO! Svi beže! I, onda uključim sirene, one zavijaju i ljudi misle - Šta je ovo? - ispričao je, uz osmeh, Lazanski.

Lazanski je rekao da je do Trebinja išao svojim džipom marke "dodž", a da u Hrvatsku baš i ne bi išao tim džipom, mada ulazi u BiH, jer je automobil registrovan i ima civilne tablice, a vojnički izgleda jer tako izgledaju oldtajmeri.

- Čekaj, kad bi prešao na Batrovcima, tebe bi uhapsili na granici. Kad bi se pojavio sa ovim džipom, oni bi mislili da si krenuo na Zagreb? - pitao je voditelj Milomir Marić.

- Da je JNA krenula na Zagreb! - odgovorio je Lazanski.

- Tvoj džip je l' naoružan? - pitao je Marić.

- Nije, ali moram ga naoružati. Ja parkiram moj džip ispred "Politike", a onda dođe neka starija žena, gleda me mrsko i onda zove policiju i kaže:,,Lazanski parkirao tenk ispred "Politike", dođite da ga uklonite!" To je ludilo! I, onda kažu:,,Zar opet hoćete da uvučete Srbiju u rat protiv celog sveta?". Ja kažem: ,,Gospođo, zar to nije divno kad ste sami protiv celog sveta?" - pričao je Lazanski.

Podsećamo, ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenada je preminuo u svojoj 71. godini 2021. godine.