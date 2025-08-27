PIO OBJAVIO DATUME: Evo kada će biti isplaćene penzije za avgust

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za avgust 2025. godine.

Foto: Printskrin/ PIO fond

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za avgust biće uplaćene 2. septembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.



Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za avgust biće 10. septembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.Isplata penzija za avgust za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. septembra 2025. godine.

