HRVATSKA U ŠOKU! Stigle katastrofalne vesti nakon rane eliminacije sa Mundijala
Reprezentacija Hrvatske neće po dobrom pamtiti ovogodišnji Mundijal.
"Vatreni" su eliminisani u šesnaestini finala porazom od Portugala rezultatom 2:1. To je daleko slabiji učinak naših komšija u odnosu na prethodna dva Svetska prvenstva, kada su bili drugi u Rusiji i treći u Kataru.
Hrvatska je u međuvremenu saznala da je zauzela ukupno 20. mesto na Mundijalu, što je njihov najlošiji plasman još od 2006. i takmičenja u Nemačkoj.
Treba dodati da je ovo i prvo izdanje SP sa 48 reprezentacija, što svakako utiče na raspodelu pozicija, pa nije isto biti 20. do ove, i na ovoj smotri reprezentativnog fudbala.
Te 2006. godine su Hrvati bili na 22. poziciji. Na narednom šampionatu u Južnoj Africi nisu učestvovali, ali kada je reč o nastupima na Mundijalu, ovo je najgori plasman u poslednjih dvadeset godina.
Bosna i Hercegovina je takođe ispala u šesnaestini finala kada je izgubila od Sjedinjenih Američkih Država i na kraju je zauzela 29. poziciju.
"Zmajevima" je ovo bilo drugo učešće na Mundijalu nakon Brazila 2014. godine, kada su eliminisani u grupnoj fazi.
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