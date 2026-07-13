HRVATSKA U ŠOKU! Stigle katastrofalne vesti nakon rane eliminacije sa Mundijala

Reprezentacija Hrvatske neće po dobrom pamtiti ovogodišnji Mundijal.

FIFA odmah izdala hitno saopštenje!

"Vatreni" su eliminisani u šesnaestini finala porazom od Portugala rezultatom 2:1. To je daleko slabiji učinak naših komšija u odnosu na prethodna dva Svetska prvenstva, kada su bili drugi u Rusiji i treći u Kataru.

Hrvatska je u međuvremenu saznala da je zauzela ukupno 20. mesto na Mundijalu, što je njihov najlošiji plasman još od 2006. i takmičenja u Nemačkoj.

Treba dodati da je ovo i prvo izdanje SP sa 48 reprezentacija, što svakako utiče na raspodelu pozicija, pa nije isto biti 20. do ove, i na ovoj smotri reprezentativnog fudbala.

Te 2006. godine su Hrvati bili na 22. poziciji. Na narednom šampionatu u Južnoj Africi nisu učestvovali, ali kada je reč o nastupima na Mundijalu, ovo je najgori plasman u poslednjih dvadeset godina.

Bosna i Hercegovina je takođe ispala u šesnaestini finala kada je izgubila od Sjedinjenih Američkih Država i na kraju je zauzela 29. poziciju.

"Zmajevima" je ovo bilo drugo učešće na Mundijalu nakon Brazila 2014. godine, kada su eliminisani u grupnoj fazi.