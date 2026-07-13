Fudbal

HRVATSKA U ŠOKU! Stigle katastrofalne vesti nakon rane eliminacije sa Mundijala

Новости онлине

13. 07. 2026. u 07:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Reprezentacija Hrvatske neće po dobrom pamtiti ovogodišnji Mundijal.

ХРВАТСКА У ШОКУ! Стигле катастрофалне вести након ране елиминације са Мундијала

FIFA odmah izdala hitno saopštenje!

"Vatreni" su eliminisani u šesnaestini finala porazom od Portugala rezultatom 2:1. To je daleko slabiji učinak naših komšija u odnosu na prethodna dva Svetska prvenstva, kada su bili drugi u Rusiji i treći u Kataru.

Hrvatska je u međuvremenu saznala da je zauzela ukupno 20. mesto na Mundijalu, što je njihov najlošiji plasman još od 2006. i takmičenja u Nemačkoj.

Treba dodati da je ovo i prvo izdanje SP sa 48 reprezentacija, što svakako utiče na raspodelu pozicija, pa nije isto biti 20. do ove, i na ovoj smotri reprezentativnog fudbala.

Te 2006. godine su Hrvati bili na 22. poziciji. Na narednom šampionatu u Južnoj Africi nisu učestvovali, ali kada je reč o nastupima na Mundijalu, ovo je najgori plasman u poslednjih dvadeset godina.

Bosna i Hercegovina je takođe ispala u šesnaestini finala kada je izgubila od Sjedinjenih Američkih Država i na kraju je zauzela 29. poziciju.

"Zmajevima" je ovo bilo drugo učešće na Mundijalu nakon Brazila 2014. godine, kada su eliminisani u grupnoj fazi.

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BAJINOBAŠTANI BRILJIRALI NA SVIM POLJIMA: Završene MOSI igre
Ostali sportovi

0 0

BAJINOBAŠTANI BRILJIRALI NA SVIM POLJIMA: Završene MOSI igre

Bila je u prethodnim danima Bajina Bašta uspešan domaćin 61. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI), ali i najuspešnija opština mereno osvojenim odličjima na sportskim terenima. Iz grada na Drini, delegacije iz tri države i 33 grada odlaze sa najleššim utiscima, ponosni na rezulatate ostvarene na takmičenjima, ali i sa stečenim, dubokim prijateljskim vezama zbog kojih najveća smotra amaterskog sporta i postoji.

13. 07. 2026. u 09:54

Politika
Tenis
Fudbal
STRIKO, JA SE SLIKO! Neverica u studiju RTS-a: Rade Bogdanović u programu uživo zapalio ceo Balkan

"STRIKO, JA SE SLIK'O"! Neverica u studiju RTS-a: Rade Bogdanović u programu uživo zapalio ceo Balkan