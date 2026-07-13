DRŽAVA ĆE GRADITI I LOKALNE PUTEVE Vučić sa narodom kod Loznice: Zahvalan sam što ste izdržali najveće napade i teror godinu i po dana

DRŽAVA će imati novca za obnovu lokalnih puteva i izdvojićemo više nego što sam očekivao za celu Srbiju. Godinama sam pokušavao i razgovarao sa Svetskom bankom, sa IFC i drugima, da daju Srbiji pošto nemamo problem sa javnim dugom, veliki novac, koji bi bio uložen u saobraćajnice u opštinama.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

I to lokalne puteve, regionalne puteve. Ne pričamo o auto-putevima, njih ćemo mi da finansiramo.

To je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Jadranskoj Lešnici kod Loznice najpre posetio domaćinstvo Dragana Todorovića, a zatim razgovarao sa građanima, koji su se okupili u velikom broju.

- Zahvalan sam što ste izdržali najveće moguće napade i teror u poslednjih godinu i po dana. Hvala što se niste predali, da pobede pristojnu Srbiju ne mogu - poručio je okupljenima i čestitao im Petrovdan.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

Istakao je da su pred Srbijom odlučujući izbori, i upitao građane da li "hoće Kokanovića ili gradonačelnicu Loznice Draganu Lukić, Kokanovića ili Vučića", ukazujući da država nije malo uradila za Loznicu, od fabrika, brze saobraćajnice, stadiona, obnove škola, bolnica:

- Pokazali su kako mogu da maltretiraju ljude, blokiraju ulice, a ništa za ljude nisu uradili. Smejali su mi se, kažu doveo Vučić nekog Kineza da položi kamen temeljac, a danas 3.500 ljudi radi u toj fabrici. Pred nama su odlučujući izbori. Hoće li Srbija sa pristojnim ljudima napred ili da se vraća u sukobe i građanske ratove. Na vama je odluka, a moraće da bude doneta u nekoliko narednih meseci. Dajte sve od sebe da članovima svojih porodica razgovarate, nećemo nasiljem da se služimo. U pitanju je budućnost Srbije. Čuvaćemo svoju zemlju. Nije uvek lako. Pritisci na Srbiju su sa svih strana. Mala smo zemlja ali uspevamo da sačuvamo nezavisnost. Niko oko nas ne može da vodi takvu politiku. To smo uspeli zahvaljujući narodu koji je uvek verovao.

Sela liče na švajcarska PredsedNik je konstatovao da je sve više povratnika u Srbiju, kao i da se veliki broj ljudi vraća iz inostranstva zbog povećanih troškova života. - Vraćaju se i u Gradište, Golubac, na istok Srbije. U prvom trenutku su se vraćali više stari, a sada se sve više vraćaju mladi. kada prosečna plata pređe 1.000 evra, onda krenu da se vraćaju. U Loznici je sada prosečna plata 850 evra. Ne mislim da je ikada više urađeno za Loznicu, nego što je u poslednjih 10 godina. a i sela nam sve više liče na švajcarska i austrijska sela - rekao je predsednik.

Najavio je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda čak i do 10. septembra.

- To su ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce i za socijalno ugrožena lica. On je rekao da država može to da isplati zato što je pametno postupala.

- Pametno smo postupali i skupljali pare godinama, to je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. Ne, nije to bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere. Vučić je rekao da je do juče po podne preko portala "Ko si, bre, ti?", pokrenutog na njegovu inicijativu, stiglo 1.795. prijava, a da je lično prešao više od 800:

- Ostavite ono "Vučiću, majmune, konju", itd. kad vidite ozbiljne stvari, možemo mnogo toga da promenimo. Da rešimo pet ili 10 odsto toga, uspeh je. Srećan sam jer smo 200 problema odmah rešili, od Subotice do Niša. Želimo da pokažemo da uvek želimo da čujemo ljude.

Naveo je da portal nije radio par sati, jer ga stalno "obaraju" iz inostranstva i rekao je da ga to ne iznenađuje, jer je taj portal jedna od najboljih mogućih stvari.

- To je trebalo da uradimo mnogo, mnogo ranije, uvek sam podsticao i govorio, ali je teško razgovarati s narodom. Nije to lak posao. To je ponekad jednako težak posao kao i rudarski posao. Moraš da čuješ svakoga, moraš ponekad da čuješ i ono što nije istina, moraš ponekad da čuješ uvrede na svoj račun, moraš ponekad da čuješ stvari koje nemaju smisla. A opet, moraš da imaš lepu reč i moraš da odgovoriš na sve to i da se ponašaš pristojno. Nije to uvek jednostavno. Ali to moraš da radiš, zato si izabran. Nisi ti izabran da bi tebi bilo mnogo lepše, nego da bi ljudima bilo lepše. I to moraju da razumeju funkcioneri, to moraju da razumeju oni koji predstavljaju državu - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

Dodao je da je u Kini video da je napravljen tim od 2.000 ljudi koji svakoga dana primaju pritužbe i prijave stanovnika Šangaja i rešavaju probleme.

- Svako od njih primi po 50 prijava dnevno, to je skoro pa 100.000 prijava. Oni direktno to šalju u gradsku upravu, u centralni komitet, u gradski komitet. I oni moraju to da rešavaju.

Roboti krajem avgusta TOKOM posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice, predsednik Vučić je najavio da će kompanija "Mint" započeti proizvodnju humanoidnih robota krajem avgusta u Šapcu i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom. - Fabrika će biti bolja od one koju smo videli u Kini. U Šapcu će biti čudo. Loznica će takođe i dalje da napreduje - rekao je Vučić, i dodao da je urađen stadion i brza saobraćajnica do Loznice, a da se nastavlja izgradnja puteva kako bi se približili RS i BiH, jer to su "strateški velike stvari".

Dodao je da je odziv građana neverovatan i izrazio zahvalnost na poverenju koji su prilikom podnošenja prijava veoma pristojni i samo traže rešenje problema. Istakao je da su u SNS ponosni na gradonačelnicu Lukić, navodeći da je bila hrabra kad je malo ko smeo da bude hrabar.

- Suprotstavila se i ovim batinašima i svima drugima. Imala je hrabrosti i trudila se, borila i uspela - rekao je Vučić, i dodao da će joj proslediti spisak problema na koje su se žalili građani kako bi ih rešila i naveo da je već prosledio spisak problema Kragujevčana njihovom čelniku grada.

Naveo je da su građani Loznice prijavili problem sa komunalnim preduzećima, kao i problem sa bezbednošću saobraćaja u Ulici Alekse Stojnića.

Vučić je naveo da nedostaje još jedan investitor u Loznici, kao i da se uskoro otvaraju saobraćajnice Slepčević-Badovinci i Kuzmin-Rača. Naveo je da ostaju da se završe osnovne škole "Jovan Cvijić" i "Anto Bogićević".

BONUS VIDEO