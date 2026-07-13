Fudbal

"STRIKO, JA SE SLIK'O"! Neverica u studiju RTS-a: Rade Bogdanović u programu uživo zapalio ceo Balkan

Новости онлине

13. 07. 2026. u 08:37

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Rade Bogdanović je opet malo pecnuo Đanija Infantina, ali ne samo njega.

СТРИКО, ЈА СЕ СЛИКО! Неверица у студију РТС-а: Раде Богдановић у програму уживо запалио цео Балкан

Foto: RTS printskrin

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović je otkrio da je prvom čoveku FIFA sve krenulo loše od kada se slikao sa predsednikom Fudbalskog saveza BiH Vicom Zeljkovićem.

- Ne znam da li ste primetili, Infantinu je sve naopako krenulo kada se zagrlio sa predsednikom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Vico Zeljković se slikao s njim, da ode u Bosnu i kaže "striko, striko, ja se slik'o" - rekao je za RTS Rade Bogdanović.

Inače, Bogdanović je imao i društvo u studiju RTS gde je komentarisao dešavanja na Svetskom prvenstvu zajedno sa Miroslavom Vjetrovićem. Njih dvojica su se dotakli raznih tema, a jedna od njih bila je i kako bi Rade Bogdanović mogao da "zameni" Đanija Infantina na mestu predsednika FIFA.

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

 

- Malo je falilo da Rade Bogdanović dođe na mesto Infantina. Ti imaš tri ćerke, a Infantino ima četiri ćerke. Ti si tu negde, da si stigao do četvrte ćerke mogao si da razmišljaš o FIFA  - rekao je Vjetrović.

Nakon toga je Bogdanović otkrio da je Infantina odgajila žena sa Balkana.

-  Pročitao sam podatak da ga je u mladosti odgojila neka žena sa Balkana.

Vjetrović je potvrdio.

- Jeste, pomagala. On je italijanskog porekla, on je Švajcarac, izabran 2016. godine i dalje gura svoj mandat.

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