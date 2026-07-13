"STRIKO, JA SE SLIK'O"! Neverica u studiju RTS-a: Rade Bogdanović u programu uživo zapalio ceo Balkan
Rade Bogdanović je opet malo pecnuo Đanija Infantina, ali ne samo njega.
Fudbalski analitičar Rade Bogdanović je otkrio da je prvom čoveku FIFA sve krenulo loše od kada se slikao sa predsednikom Fudbalskog saveza BiH Vicom Zeljkovićem.
- Ne znam da li ste primetili, Infantinu je sve naopako krenulo kada se zagrlio sa predsednikom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Vico Zeljković se slikao s njim, da ode u Bosnu i kaže "striko, striko, ja se slik'o" - rekao je za RTS Rade Bogdanović.
Inače, Bogdanović je imao i društvo u studiju RTS gde je komentarisao dešavanja na Svetskom prvenstvu zajedno sa Miroslavom Vjetrovićem. Njih dvojica su se dotakli raznih tema, a jedna od njih bila je i kako bi Rade Bogdanović mogao da "zameni" Đanija Infantina na mestu predsednika FIFA.
- Malo je falilo da Rade Bogdanović dođe na mesto Infantina. Ti imaš tri ćerke, a Infantino ima četiri ćerke. Ti si tu negde, da si stigao do četvrte ćerke mogao si da razmišljaš o FIFA - rekao je Vjetrović.
Nakon toga je Bogdanović otkrio da je Infantina odgajila žena sa Balkana.
- Pročitao sam podatak da ga je u mladosti odgojila neka žena sa Balkana.
Vjetrović je potvrdio.
- Jeste, pomagala. On je italijanskog porekla, on je Švajcarac, izabran 2016. godine i dalje gura svoj mandat.
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