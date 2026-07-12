FIFA KAŽE "NIJE", SVET VIDI "JESTE": Sporni gol Engleske i pitanje koje trese Mundijal, reagovao i Ibrahimović
Miljenik navijača širom sveta u završnici Svetskog prvenstva bila je Norveška. "Vikinzi" su, međutim, u finišu prvog poluvremena primili gol za izjednačenje o kojem se mnogo govori nakon završetka susreta.
Engleska je slavila sa 2:1, ali je iza utakmice ostala još jedna sporna situacija zbog koje je FIFA morala da se pravda. Navijači su svojim očima videli jedno, a potom praktično dobili poruku: "ne verujte svojim očima – verujte nama".
Džud Belingem postigao je gol za 1:1 u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena. Međutim, neposredno pre pogotka dogodila se situacija kakvu praktično nikada ranije nismo videli na najvećoj fudbalskoj sceni.
Prilikom ispucavanja norveškog golmana Orjana Nilanda, lopta je otišla toliko visoko da se približila lebdećoj kameri iznad terena. Prema tvrdnjama Norvežana, lopta je udarila u jedan od metalnih delova sistema kamere, promenila smer i završila kod fudbalera Engleske.
- Nema dokaza da je lopta bilo šta dodirnula na način koji bi promenio njenu putanju - glasila je poruka FIFA.
Takvo objašnjenje nije zadovoljilo Zlatana Ibrahimovića, koji je u studiju televizije "Fox" žestoko reagovao.
- Fudbal ne sme da se pretvori u igru u kojoj ignorišemo pravila samo zato što je postignut atraktivan pogodak. Zamislite da je Norveška dala identičan gol protiv Engleske – pa svuda bi izbio opšti haos! Od igrača ne možete zahtevati da poštuju pravila igre, a da ih vi sami zanemarujete kada vam to ide u prilog. Jedini ispravan nastavak meča bila bi spuštena lopta, pod uslovom da je kabl zaista uticao na njen let. U tom slučaju nema napada, nema izjednačenja i nema nikakve debate. Baš me briga da li se to dogodilo u prvom ili 90. minutu, jer pravila moraju biti ista za sve.
- Ukoliko lopta udari u kabl kamere i promeni smer kretanja, to je spoljni uticaj na igru. Sudija je u tom trenutku morao momentalno da prekine meč! Svi sada veličaju Belingemovu završnicu, koja jeste bila dobra, ali ključno pitanje glasi: da li je taj napad uopšte smeo da bude nastavljen? Ako poštujemo pravila, odgovor je jasan – nije - poručio je Ibrahimović.
Posle utakmica Portugala i Hrvatske, Argentine i Egipta, kao i poništenja crvenog kartona fudbaleru SAD, FIFA je ponovo morala da izlazi u javnost i „pere ruke“.
I nema sumnje da će i ova situacija ostati jedan od trenutaka koji su obeležili Svetsko prvenstvo.
Ne samo zbog jedne lopte, jednog kabla ili jednog gola.
Već zbog sve glasnijeg pitanja koje prati Mundijal – da li pravila zaista važe isto za sve ili su neke reprezentacije ipak "jednakije" od drugih?
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