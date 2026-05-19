NAJOPASNIJE JE "ŽARENJE" U GRUDIMA: Savet lekara, nikako ne ignorišite te simptome

AKO često osećate teskobu u grudima, bol, osećaj stezanja i pritiska, nikako ne ignorišite te simptome, pogotovo ukoliko su ta stanja povezana sa provokacijom naporom ili uzbuđenjem.

Profesor dr Siniša Pavlović, kardiolog kaže da ako se nelagoda u grudima često dešava i uznemirava pacijenta, neophodno je da se uradi osnovni kardiološki pregled, posle čega se može proceniti neophodnost dodatnih dijagnostičkih pristupa:

- Bol koji ukazuje na ozbiljno kardiovaskularno stanje je jak žareći bol, obično ga pacijenti pokazuju celom šakom sa raširenim prstima u sredogruđu, koji ima svoje trajanje i ne zavisi od položaja ili disanja. Takav bol nikada ne treba potceniti.

Naš sagovornik kaže i da žareći bol ne mora uvek da se javi, a da ipak ukazuje na ugrožavajuće stanje:

- Kod pacijenta koji su dugogodišnji dijabetičari, može da izostane jak bol i da pacijent više opiše nelagodnost, što ne znači da stanje ne može voditi u ozbiljan kardiovaskularni događaj. Zbog svega toga se i smatra da je bol prijatelj i lekara i pacijenta, jer ukazuje na problem.

Većina, pa čak i oni koji nemaju nijednu hroničnu bolest često se žali na osećaj stezanja, pritiskanja, a najčešće "žiganja" i probadanja u grudima.

- Za srčani bol karakteristično je da ima svoj intenzitet, trajanje, a vrlo često i pravac prostiranja - kaže profesor Pavlović. - Probodi ili "žiganje" svakako ne spadaju u fenomen koji je moguće povezati sa srčanim uzrocima, posebno ako se javi kao pojedinačni, izdvojeni događaj, bez jasne provokacije.

Prema rečima našeg sagovornika "žiganja" i probadanja u grudima znaju da se pojave kao "zaostaci" neke ranije respiratorne infekcije, koja nije shvaćena kao ozbiljna, a ozbiljnije virusne infekcije zahtevaju mirovanje, pa se kao posledica mogu javiti priraslice između delova plućne maramice, koje često izazivaju osećaj proboda, a naši pacijenti vole da ih povezuju sa promenom vremena.

Stres je još jedan u nizu faktora koji može da uzrokuje osećaj nelagode u sredogruđu.

- Pacijenti najčešće od ranije znaju da imaju tako ispoljavanje pri stresu, pa su spremni i sami da daju takvo tumačenje - kaže dr Pavlović. - Ipak, ukoliko je intenzitet tog bola i nelagodnosti veći i traje duže, treba biti oprezan u odnosu na njega. Pogotovo, ukoliko se javlja sa osećajem nepravilnog srčanog rada, padom tolerancije i na mali napor, i kao posebno ozbiljno osećaj nesvestice ili gubitka svesti.

Prvo EKG zapis PROFESOR dr Siniša Pavlović kaže da je najvažniji deo pregleda precizan opis simptoma od strane pacijenta, jer on može da bude od velikog značaja za usmeravanje na dalju dijagnostiku: - Ona mora uključiti elektrokardiografski zapis, posle čega se nekada predvidi još nekoliko elektrokardiografa serijski, uz period praćenja. Ukoliko nalaz nije u potpunosti jasan, a u međuvremenu laboratorijski nalaz vezan za nivo kardiospecifičnih enzima, od velike koristi može da bude i ultrazvuk srca. Tek iza toga se ide ka invazivnijim dijagnostičkim procedurama. Ukoliko je klinička slika jasna, promene na elektrokardiogramu specifične, pristupa se što je pre moguće invazivnoj procedure kakva je koronarografija.