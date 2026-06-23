ZABORAVITE NA OBIČNE KAMERE, STIŽE NEŠTO MNOGO JEZIVIJE: Novi sistem vas neće pratiti samo preko tablica, već i telefona, sata, čak i čipova

DOK se vozači već godinama navikavaju na kamere koje očitavaju registarske tablice, nova generacija sistema za nadzor mogla bi da ode mnogo dalje.

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Umesto da prati samo vozilo, tehnologija u razvoju pokušava da poveže automobil sa čitavim nizom elektronskih uređaja koje ljudi svakodnevno nose sa sobom, stvarajući gotovo jedinstven digitalni profil njihovog kretanja.

Automatsko prepoznavanje registarskih oznaka već je dovoljno neprijatno za sve koji brinu o privatnosti.

Kamere pored puta mogu da zabeleže kuda se vozilo kretalo, kada je prošlo određenom lokacijom i sa kojom registarskom oznakom.

Međutim, kako prenosi hrvatski Autostart, nova generacija takvih sistema ide korak dalje.

Više se ne oslanja samo na tablicu automobila, već pokušava da poveže vozilo sa digitalnim tragovima koje oko sebe neprestano emituju mobilni telefoni, slušalice, pametni satovi, privesci za ključeve, senzori pritiska u gumama, službene RFID kartice, pa čak i čipovi kućnih ljubimaca.

Digitalni otisak umesto same tablice

Prema pisanju portala 404Media, kompanija Leonardo razvija sistem koji, uz klasično očitavanje registarskih oznaka, može da prikuplja identifikatore uređaja koji bežično komuniciraju putem Bluetootha, RFID-a i sličnih protokola, prenosi Autostart.

Ideja je jednostavna, ali prilično zastrašujuća.

Jedan Ajfon sam po sebi ne znači mnogo, jer ih ima na milione. Međutim, kombinacija određenog mobilnog telefona, para bežičnih slušalica, pametnog sata, automobilskog infotainment sistema, senzora u gumama i registarske oznake, može da postane gotovo jedinstven digitalni otisak.

Takav sistem ne mora samo da "vidi" automobil, već može da zaključi koji uređaji najčešće putuju zajedno.

Ako se ista grupa signala ponavlja na različitim mestima i u različito vreme, algoritam može da poveže vozilo, vozača i predmete koje nosi sa sobom.

Gde je granica između bezbednosti i praćenja ljudi

U teoriji, to istražiteljima može pomoći ukoliko neko promeni ili ukloni registarsku oznaku. U praksi, međutim, otvara se pitanje koliko daleko nadzor sme da ide pre nego što prestane da prati automobil i počne da prati osobu.

Još je osetljivije to što takvi senzori ne moraju uvek biti povezani sa velikim kamerama za očitavanje tablica, navodi se u tekstu.

Prema dostupnim opisima, naime, mogu se postavljati i van saobraćaja, na primer na železničkim stanicama, u tržnim centrima, na stadionima ili drugim javnim prostorima.

Time tehnologija izlazi iz okvira klasične bezbednosti saobraćaja i ulazi u mnogo šire područje praćenja kretanja ljudi.

Kritičari upozoravaju na masovno prikupljanje podataka

Zagovornici će reći da se prikupljaju signali koje uređaji ionako javno emituju i da se takvi sistemi mogu koristiti u istragama ozbiljnih krivičnih dela, prenosi Autostart.

Kritičari, među kojima su i organizacije za digitalna prava u SAD, upozoravaju da se masovnim prikupljanjem podataka lako može stvoriti baza kretanja ljudi koji nisu osumnjičeni ni za kakvo krivično delo.

Problem više nije samo jedna kamera ili jedan podatak, već mogućnost da se mnoštvo sitnih digitalnih tragova spoji u veoma detaljnu sliku nečijeg života.

Iako je sistem za sada najavljen samo u SAD, za Evropu ovo za sada više zvuči kao upozorenje nego kao skorašnja svakodnevica. Ipak, smer razvoja je jasan.

Automobil je sve češće samo jedna tačka u mreži uređaja koje ljudi nose, koriste i nesvesno otkrivaju.

Nekada je bilo dovoljno sakriti lice ili promeniti rutu. U novoj eri nadzora, možda će biti dovoljno da isti telefon, iste slušalice i isti pametni sat ponovo prođu pored senzora.

(Autostart)