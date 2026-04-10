NEKAD JE ČAK ZNAK I UNUTRAŠNJIH BOLESTI: Ne zanemarujte kada vas svrbi koža, možda imate neke od ovih problema

SVRAB kože, u medicini poznat kao pruritus, jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se ljudi obraćaju lekaru. Ovaj neprijatan osećaj može da bude prolazan i bezazlen, ali ponekad predstavlja znak različitih kožnih ili unutrašnjih bolesti. Svrab može da zahvati samo jedno mesto na telu ili se proširi na veći deo kože, a neretko je praćen crvenilom, osipom ili izraženom suvoćom.

Kod mnogih ljudi javlja se povremeno, zato ukoliko svrab traje duže vreme, veoma je intenzivan ili se javlja bez jasnog razloga, preporučuje se konsultacija sa lekarom kako bi se utvrdio njegov uzrok.

Jedan od najčešćih razloga svraba jeste suva koža, stanje poznato kao kserosis. Suva koža može da nastane i kao posledica čestog tuširanja veoma toplom vodom ili upotrebe agresivnih sapuna. Tada koža postaje zategnuta, peruta se i lako počinje da svrbi.

Svrab je takođe tipičan simptom različitih alergijskih reakcija. Organizam može da reaguje na određene namirnice, lekove, kozmetiku ili deterdžente, a jedna od najčešćih manifestacija takve reakcije je urtikarija, odnosno koprivnjača. Kod ovog stanja na koži se javljaju crvene, izdignute promene koje prate intenzivan svrab.

Mnoge kožne bolesti takođe su praćene neprijatnim svrabom. Među njima su česti ekcem, hronično zapaljenje kože koje dovodi do crvenila i perutanja, zatim psorijaza, kao i šuga, zarazna kožna bolest izazvana parazitom. U ovim slučajevima svrab je obično praćen vidljivim promenama na koži - crvenilom, sitnim plikovima ili ljuspanjem.

Sasvim bezazlen, ali vrlo čest uzrok svraba jesu i ubodi insekata. Komarci, buve i drugi insekti mogu da izazovu lokalnu reakciju na koži koja se manifestuje crvenilom, blagim otokom i svrabom koji traje nekoliko dana.

Ponekad svrab može da bude i neželjeni efekat određenih lekova. U takvim slučajevima on se može javiti i bez vidljivog osipa na koži, pa je važno obratiti pažnju na to da li se tegobe pojavljuju nakon uvođenja nove terapije.

Iako je u najvećem broju slučajeva svrab kože bezopasan i prolazan, on ipak može značajno narušiti kvalitet života, naročito ako remeti san ili traje duže vreme. Zato je važno obratiti pažnju na njegove moguće uzroke i potražiti stručni savet ukoliko tegobe postanu uporne ili se pogoršavaju.

Iako znatno ređe, do svraba kože mogu da dovedu i bolesti pojedinih unutrašnjih organa i procesa:

Jetra

Kod nekih poremećaja rada jetre može se javiti uporan i intenzivan svrab. Najčešće se povezuje sa stanjima u kojima dolazi do zastoja žuči, kao što je holestaza, ali se može javiti i kod uznapredovalih bolesti jetre poput Ciroza jetre. Svrab je tada često izražen na dlanovima i tabanima i može biti naročito neprijatan noću.

Bubrezi

Kod osoba koje imaju hroničnu bolest bubrega svrab kože je relativno česta tegoba, posebno u kasnijim fazama bolesti. Koža može biti suva i osetljiva, a svrab ponekad zahvata čitavo telo.

Hormoni

Promene u radu endokrinog sistema takođe mogu da utiču na stanje kože. Svrab se može javiti kod poremećaja rada štitaste žlezde, kao što su hipertireoza ili hipotireoza. U tim slučajevima često postoje i drugi simptomi poput umora, promene telesne težine ili poremećaja tolerancije na temperaturu.

Krv

Ređe, svrab može da bude povezan i sa pojedinim hematološkim oboljenjima. Na primer, kod bolesti krvi poznate kao policitemija vera svrab se često javlja nakon toplog kupanja ili tuširanja.