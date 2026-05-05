Svet

Novi detalji pucnjave kod Bele kuće: Jedna osoba ranjena, sve vrvi od specijalaca (Foto)

Танјуг

05. 05. 2026. u 07:29

JEDNA osoba je ranjena nakon što je policija otvorila vatru u centru Vašingtona, saopštila je američka Tajna služba.

Нови детаљи пуцњаве код Беле куће: Једна особа рањена, све врви од специјалаца (Фото)

Foto: AP Photo/Rod Lamkey Jr.

- Pripadnici Tajne službe SAD su na mestu pucnjave u kojoj je učestvovao policajac na uglu 15. ulice i Avenije Independens u Vašingtonu. Jedna osoba je upucana od strane organa reda, njeno stanje je trenutno nepoznato - saopštila je Tajna služba na platformi Iks.

Bela kuća je nakratko bila blokirana u ponedeljak popodne.

Foto: Foto: AP Photo/Rod Lamkey Jr.

POGLEDAJ GALERIJU

Policija Distrikta Kolumbija saopštila je da je područje obezbeđeno i da su okolne saobraćajnice zatvorene na nekoliko sati zbog uviđaja, uz apel građanima da izbegavaju taj deo grada.

Foto: AP Photo/Rod Lamkey Jr.

Prema navodima vlasti, istraga je u toku, dok su bezbednosne mere u Vašingtonu pojačane u poslednjim danima.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Fudbal

0 16

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp