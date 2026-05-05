Ne zavaravajte se, skinite ružičaste naočare - Astro savet za utorak, 5. maj: Ova 4 znaka su najpodložnija zabludama i obmanama

JEDNOM mesečno, Mesec u Jarcu pravi kvadrat s Neptunom u Ovnu, ali aspekti s ostalim tranzitnim planetama nisu isti.

Mesec je simbol privatnog života, porodice, majke, domovine, a Neptun mašte, tajni, podsvesti, romantike, ali i zabluda, obmana i prevara. Napet aspekt između njih podstiče intuiciju i kreativnost zbog čega je dobar za umetnike i osobe čije zanimanje ima neku kreativnu crtu. Nije dobar za porodične odnose, u koje unosi tenziju, sumnju, podozrivost, tajne...

Takođe, ovaj kvadrat podstiče želju i potrebu za razgovorom s nekim od poverenja, prijateljem ili psihoterapeutom. Jer, Mesec je duša, a Neptun podsvest ali i simbol ljubavnog zanosa, pa ova opozicija utiče i na emotivni život većine znakova. Mnogi će biti skloni samozavaravanju i idealizovanju partnera, ali i autoriteta (koje simbolizuje znak Jarca) što će ih pre ili kasnije dovesti do razočaranja.

Ovaj aspekt upozorava i na opasnost od alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i od infekcija, ali i nejasnih ili lekarskih dijagnoza, zbog čega je preporučljivo potražiti više stručnih mišljenja.

Na udaru kvadrata Mesec-Neptun su rođeni početkom znaka Jarca, Ovna, Vage i Raka.