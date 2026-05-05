Pred nama je pravi letnji dan: Posle podne moguća promena
U SRBIJI ćedanas jutro biti sveže sa izolovanom pojavom slabog prizemnog mraza, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo s najnižom temperaturom od 3 do 13, a najvišom dnevnom od 25 do 29 stepeni.
Posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme uz vetar slab i umeren, južnih pravaca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, a kasno posle podne i uveče umereno oblačno i suvo, s vetrom slabim i umerenim, južnim i jugoistočnim, i najnižom temperaturom od 10 do 13 C, a najvišom oko 29 stepeni.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 12. maja, dnevne temperature biće u daljem porastu - u sredu od 24 do 29 stepeni, a zatim narednih dana od 22 do 27 stepeni.
Tokom celog perioda biće promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i subotu.
