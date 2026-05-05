Senzacija kakvu sport ne pamti! Šampion sveta postao "momak bez pobede"
KAKVO iznenađenje!
Britanci više nisu sila, sada je svetski snuker u rukama Kineza! Nakon što je prošle sezone Žao Sintong osvojio Svetsko prvenstvo u snukeru, njegov uspeh u legendarnom "Krusibl teatru" u Šefildu ponovio je talentovani Vu Jize, još jedan predstavnik kineske škole snukera.
Generacija kojoj pripadaju Roni O'Saliven, Džon Higins i Mark Vilijams polako gasi svoje velike karijere, više nema dominacije ni igrača poput Marka Selbija, Džada Trampa ili Kajrena Vilsona, a naslednici se ne pojavljuju u Velikoj Britaniji. Svi najtalentovaniji na svetu, a da se tek probijaju ka vrhu, stižu iz Kine!
Vu Jize je postao šampion sveta tako što je pobedio Šona Marfija - 18:17, a pre dolaska u Šefild je imao samo jednu osvojenu rangiranu titulu i nikada nije slavio u "Krusibl teatru". Tokom ovogodišnjeg turnira ga je pratio nadimak "momak bez pobede". A na istom pre velikog finala savladao je svog zemljaka Lei Peifana (10-2), zatim legendarnog Marka Selbija (13-11), pa iranskog predstavnika Hoseina Vafeija (13-8) i na kraju u polufinalu Marka Alena (17-16) koji je u pretposlednjem frejmu promašio crnu kuglu za plasman u finale.
Ko je Vu Jize?
- Već godinama jurim ovaj san," rekao je Vu Jize nakon što je daleko od kuće priredio jedan od najvećih podviga u istoriji veoma specifičnog sporta, koji se ne igra baš svuda.
Sa 22 godine postao je drugi najmlađi šampion sveta u snukeru svih vremena, posle Stivena Hendrija.
- Moji roditelji su pravi šampioni. Otkako sam odlučio da napustim školu, moja mama je prošla kroz težak period. Oni su moja snaga. Mnogo ih volim - izjavio je ovaj mladić dok su ponosni roditelji posmatrali njegov govor sa tribina "Krusibl teatra".
To mesto tradicionalno je razdvajalo velike šampione i one koji to nikada neće postati, ali samo je jedan igrač to postao ranije od Jizea. Da bi tako nešto moglo da se dogodi u budućnosti i da su odricanja na tom putu vredna neuspeha, Vuovi roditelji su shvatili prilično rano. Mali Jize je prve kugle ubacio sa sedam godina, sa 11 je povremeno – uz svesrdnu pomoć kineskog fonda za razvoj talenata – trenirao sa čuvenim trenerom Rodžerom Lejtonom, ali u tom trenutku njegova porodica i dalje je samo ulagala u potencijal koji su mnogi videli.
Do 16. godine, Jize je delio postelju s ocem i živeo preskroman život u rodnom Langdžouu. Porodica je te 2019, tik pred pandemiju, bila pred sudbonosnom odlukom. Odlučili su da Jize napusti školu i preseli se u Šefild, svetsku prestonicu snukera, u kojoj su živeli, radili i trenirali svi važni igrači današnjice, bliske prošlosti i daleke budućnosti.
Malo je reći da je to bila pametna odluka, jer je Vu ušao u red profesionalaca sa 17 godina, učeći brzo i neumorno. Nepunih šest godina kasnije Kinez je postao šampion sveta što je najavio i možda najveći svih vremena Roni O Saliven.
