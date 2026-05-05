Senzacija kakvu sport ne pamti! Šampion sveta postao "momak bez pobede"

KAKVO iznenađenje!

Britanci više nisu sila, sada je svetski snuker u rukama Kineza! Nakon što je prošle sezone Žao Sintong osvojio Svetsko prvenstvo u snukeru, njegov uspeh u legendarnom "Krusibl teatru" u Šefildu ponovio je talentovani Vu Jize, još jedan predstavnik kineske škole snukera.

Generacija kojoj pripadaju Roni O'Saliven, Džon Higins i Mark Vilijams polako gasi svoje velike karijere, više nema dominacije ni igrača poput Marka Selbija, Džada Trampa ili Kajrena Vilsona, a naslednici se ne pojavljuju u Velikoj Britaniji. Svi najtalentovaniji na svetu, a da se tek probijaju ka vrhu, stižu iz Kine!

Vu Jize je postao šampion sveta tako što je pobedio Šona Marfija - 18:17, a pre dolaska u Šefild je imao samo jednu osvojenu rangiranu titulu i nikada nije slavio u "Krusibl teatru". Tokom ovogodišnjeg turnira ga je pratio nadimak "momak bez pobede". A na istom pre velikog finala savladao je svog zemljaka Lei Peifana (10-2), zatim legendarnog Marka Selbija (13-11), pa iranskog predstavnika Hoseina Vafeija (13-8) i na kraju u polufinalu Marka Alena (17-16) koji je u pretposlednjem frejmu promašio crnu kuglu za plasman u finale.

Ko je Vu Jize?

- Već godinama jurim ovaj san," rekao je Vu Jize nakon što je daleko od kuće priredio jedan od najvećih podviga u istoriji veoma specifičnog sporta, koji se ne igra baš svuda.

Sa 22 godine postao je drugi najmlađi šampion sveta u snukeru svih vremena, posle Stivena Hendrija.

- Moji roditelji su pravi šampioni. Otkako sam odlučio da napustim školu, moja mama je prošla kroz težak period. Oni su moja snaga. Mnogo ih volim - izjavio je ovaj mladić dok su ponosni roditelji posmatrali njegov govor sa tribina "Krusibl teatra".

To mesto tradicionalno je razdvajalo velike šampione i one koji to nikada neće postati, ali samo je jedan igrač to postao ranije od Jizea. Da bi tako nešto moglo da se dogodi u budućnosti i da su odricanja na tom putu vredna neuspeha, Vuovi roditelji su shvatili prilično rano. Mali Jize je prve kugle ubacio sa sedam godina, sa 11 je povremeno – uz svesrdnu pomoć kineskog fonda za razvoj talenata – trenirao sa čuvenim trenerom Rodžerom Lejtonom, ali u tom trenutku njegova porodica i dalje je samo ulagala u potencijal koji su mnogi videli.

Do 16. godine, Jize je delio postelju s ocem i živeo preskroman život u rodnom Langdžouu. Porodica je te 2019, tik pred pandemiju, bila pred sudbonosnom odlukom. Odlučili su da Jize napusti školu i preseli se u Šefild, svetsku prestonicu snukera, u kojoj su živeli, radili i trenirali svi važni igrači današnjice, bliske prošlosti i daleke budućnosti.

Malo je reći da je to bila pametna odluka, jer je Vu ušao u red profesionalaca sa 17 godina, učeći brzo i neumorno. Nepunih šest godina kasnije Kinez je postao šampion sveta što je najavio i možda najveći svih vremena Roni O Saliven.

Ronnie O’Sullivan:



“I think Wu Yize is going be the number one in the world in three years. He’ll be world champion very quickly.



He’s more like the old Steve Davis and has bigger potential.⁰

I worked with him for 2-3 days. This boy is very special. He’s only 22.” pic.twitter.com/u2L4erB9Iv — I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) May 3, 2026