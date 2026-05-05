Zbog čega je "hrvatski avion" vozio Srbe na Evropsko prvenstvo? Bivši generalni sekretar FSS-a nije mogao više da ćuti

SRBIJA je ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo u fudbalu. I najvažnija sporedna stvar u našoj državi će se tokom leta gledati "preko oka".

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

A i na prethodnom velikom takmičenju "orlovi" se nisu proslavil. Podsećanja radi, završili su takmičenje u grupnoj fazo na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj gde su bili u grupi sa Engleskom, Slovenijom i Danskom. O tome, kao i mnogim drugim temama pričao je nekadašnji generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović u emisiji "Superindirektno kod Popa i Milana" na televiziji "Una".

Najzanimljivi je bio onaj koji se tiče spekulacija da je Srbe tada na Evropsko prvenstvo vozio "hrvatski avion". Sada je sve otkriveno. To je bio nemački avion sa zastavom Hrvatske.

- Raspisali smo tender. "Er Srbija" se odmah ohladila jer je usred sezone. Javila se nemačka kompanija sa najboljim uslovima i cena. To je nemački avion, ali registrovan u Hrvatskoj. Oni su sve organizovali da bude u bojama srpske zastave. Dobijam poziv da ima hrvatska zastava u avionu. Zar smo u ratu sa njima? Što nas nije vozila "Er Srbija", pitao se Šurbatović.

Šurbatović je bio prvi koji je izašao pred novinare na aerodromu pre dve godine po povratku iz Nemačke, a skoro 24 meseca kasnije otvoreno je pričao šta su bili motivi da napusti funkciju koji je godinama obavljao.

- Kada iznesete neki argument ili protumačite brojeve iz njihovog izveštaja, oni idu na teren ličnog i na diskreditaciju, govoreći da sam uzeo premiju. Ja je nisam uzeo, već zaradio na osnovu dva odlaska na Svetsko i jednog na Evropsko prvenstvo. Mogli smo i drugi put, ali je lopta protiv Škota ostala na stativi. Bio sam akter i tog prvenstva kao delegat. Napredovali smo u Ligi nacija. Bilo je tu uspeha. Zaradili smo više do 30 miliona evra plus preko sponzorstva. Ja sam i tada bio kritičan i upozoravao da će doći dovde. Ja sam po sletanju iz Nemačke da sam zabrinut za srpski fudbal jer sam znao da sam odlazeći jer nisam želeo da budem deo te prič, ubeđen da ćemo se teško plasirati na neko takmičenje. Zbog lošeg rada, nepostojanja struke. Pogledajte ko su nam selektori u mlađim kategorijama, menjuju se kao na traci. To su početnici. Sve ide na improvizaciju. Bivši fudbaler ide u trenere", naveo je on, dodajući da je FSS već u prvoj godini po njegovom odlasku bio u gubitku od 2.400.000 evra, dok je prilikom njegovog odlaska stanje na računu bilo 13 miliona evra.

Govoreći o rezultatskim ciljevima, Šurbatović je rekao da Srbi pomalo nerealno sagledavaju domete.

- Malo smo i nerealni. Ispostavilo se da je plasman na veliko takmičenje za nas ogroman uspeh. Kad je Piksi došao, igrali smo lep fudbal. Bila je euforija i mi smo kao narod neumereni jer nema sredini. Ili smo prvaci sveta ili smo najgori na svetu. Nije bilo realno da u Kataru napravimo bilo šta, jer je bila i loša atmosfera, podmećemo noge sami i sebi", rekao je on.

O odluci da napusti Savez vagao je duže vreme.

- Ja sam odavno saopštio Džajiću da želim da napustim Savez. Bilo je puno udara na mene, jer nisam bio njihov. Neki centri moći su želeli kontolu, kasu Saveza i zapošljavanje. Ja sam rekao da više ne može ovako i ja sam napravio sistematizaciju o otpuštanju koja je doneta pa ukinuta. Čekao sam mesecima da nađu sekretara", rekao je on, dodajući da je zbog pritiska sa Piksijem produžen ugovor pred Evropsko prvenstvo.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zatim je otkrio da mu je Piksi zamerio što na reakciji posle eliminacije da selektor ne bi trebalo da ostane.

- Odmah sam od najvećeg prijatelja postao neprijatelj. Rekao sam kako sam mislio, a imao sam njegov poster u prirodnoj veličini i zamalo me nisu iz kuće izbacili zbog toga.", naveo je on.

Šurbatović je pričao i o skromnoj poseti u derbiju.

- U vreme kad smo mi bili klinci da se Zvezda i Partizan direktno odlučuju o tituli. "Gorela" bi Marakana! Ne bi moglo do karte da se dođe. Sad imate 10.000-15.000 gledalaca. Na zapadu i istoku ništa. Svi smo doveli do toga i nosimo deo odgovornosti, ali mi koji smo bili u fudbalu imamo najveći - završio je Šurbatović.