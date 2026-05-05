Kakav folirant! Ukrajinski teniser brutalno razapeo Ruskinju zbog Vladimira Putina

NE stišava se bura nakon ukrajinsko-ruskog finala na turniru u Madridu.

Podsećanja radi, ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je masters titulu u Madridu pošto je pobedila sedmu teniserku sveta Ruskinju Miru Andrejevu 6:3, 7:5.

Šampionka posle meča nije želela da pruži ruku na mreži protivnici, a nije joj se obratila ni tokom pobedničkog govora. Poznato je da Marta bojkotuje teniserke iz Rusije i Belorusije od početka rata sa Ukrajinom.

Ovo nije moglo da prođe bez komentara Aleksadra Dolgopolova, nekadašnjeg ukrajinskog tenisera. Napao je mladu Ruskinju i optužio je kako je lajkovala objave o Vladimiru Putinu.

- Čestitam Marti, sasvim zasluženo! Prvo njena protivnica lajkuje objave o Putinu, a onda se njeni fanovi pretvaraju da je ljubazna u govoru i mrze Martu. Kakvo prijatno subotnje veče", napisao je Dolgopolov.

Congratulations to Marta, well deserved!

First her opponent likes posts about putin, then her fans pretend she is gracious in the speech and hate Marta🤡

What an enjoyable Saturday night https://t.co/K6n08VhnCc — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 2, 2026

Za razliku od rivalke Andrejeva je uprkos izbegavanju rukovanja suparnice čestitala Ukrajinki, kako i dolikuje. Pokazala je mlada Ruskinja kako se ponaša pravi sportista.

- Želela bih da čestitam Marti, na tome kako ti ide sezona na šljaci. Osvojila si dva turnira zaredom i igraš zaista dobro, tako da čestitke na današnjoj pobedi - rekla je Andrejeva, koja je posle poraza završila u suzama.

