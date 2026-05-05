Kakav folirant! Ukrajinski teniser brutalno razapeo Ruskinju zbog Vladimira Putina
NE stišava se bura nakon ukrajinsko-ruskog finala na turniru u Madridu.
Podsećanja radi, ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je masters titulu u Madridu pošto je pobedila sedmu teniserku sveta Ruskinju Miru Andrejevu 6:3, 7:5.
Šampionka posle meča nije želela da pruži ruku na mreži protivnici, a nije joj se obratila ni tokom pobedničkog govora. Poznato je da Marta bojkotuje teniserke iz Rusije i Belorusije od početka rata sa Ukrajinom.
Ovo nije moglo da prođe bez komentara Aleksadra Dolgopolova, nekadašnjeg ukrajinskog tenisera. Napao je mladu Ruskinju i optužio je kako je lajkovala objave o Vladimiru Putinu.
- Čestitam Marti, sasvim zasluženo! Prvo njena protivnica lajkuje objave o Putinu, a onda se njeni fanovi pretvaraju da je ljubazna u govoru i mrze Martu. Kakvo prijatno subotnje veče", napisao je Dolgopolov.
Za razliku od rivalke Andrejeva je uprkos izbegavanju rukovanja suparnice čestitala Ukrajinki, kako i dolikuje. Pokazala je mlada Ruskinja kako se ponaša pravi sportista.
- Želela bih da čestitam Marti, na tome kako ti ide sezona na šljaci. Osvojila si dva turnira zaredom i igraš zaista dobro, tako da čestitke na današnjoj pobedi - rekla je Andrejeva, koja je posle poraza završila u suzama.
