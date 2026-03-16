DEVOJČICE, OPREZNO SA ŠMINKOM I PARFEMIMA Upozorenje endokrinologa: I upotreba kozmetike može da izazove prevremeni pubertet

POJAVA žlezdanog tkiva dojki kod devojčica mlađih od osam godina, odnosno porast u veličini testisa praćen uvećanjem skrotuma kod dečaka mlađih od devet godina smatra se preranim pubertetom.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Maja Ješić, endokrinolog Dečje univerzitetske klinike "Tiršova" kaže da postoji jasno izražen trend ka ranijem početku polnog sazrevanja:

- Prosečan uzrast pojave menstruacije kod devojaka tokom svake protekle decenije se smanjivao za dva ili tri meseca, pa se granica početka puberteta kod devojčica pomerila sa nekadašnjih devet na osam godina, a menstruacija sa 13 na 11 do 12 godina.

o Koji su najčešći uzroci preranog puberteta i koliku ulogu ima genetika ?

- Nastanak i brzina polnog sazrevanja zavise od brojnih činilaca kao što su ishrana, gojaznost, etničko poreklo, fizički i emocionalni činioci. Na primer, kod devojaka iz planinskih krajeva menstruacija u proseku počinje kasnije u poređenju sa onima koji žive na nivou mora. Umereno izražena gojaznost (do 30 odsto iznad normalne mase za uzrast) udružena je sa ranijom, dok je izražena i patološka gojaznost udružena sa kasnijim ciklusom. Mršave devojčice, koje imaju poremećaj ishrane kasne sa pubertetom. Gojazni dečaci kasnije ulaze u pubertet jer povećanje masnog tkiva odlaže lučenje testosterona. Iscrpljujuća fizička aktivnost često dovodi do kasnog ili prekinutog pubertetskog razvoja. Ipak, u uslovima dobre ishrane i odsustva bolesti, glavnu ulogu u determinaciji puberteta imaju nasledni činioci.

o Koliko plastika, kozmetika, pesticidi remete hormone i koliko su zaista faktor rizika?

- Brojne studije su pokazale da hormonski disruptori (plastika, ftalati, kozmetika, pesticidi) mogu ranije aktivirati "biološki tajmer" i pokrenuti prevremeni pubertet. Zato razumna redukcija plastike, mirisa i parabena u dečjoj kozmetici ima smisla.

o Kada roditelji treba da se zabrinu i obrate pedijatru?

- Pojava žlezdanog tkiva dojki između treće i šeste godine života kod devojčica kao i porast u veličini testisa i skrotuma kod dečaka pre devete godine života, ubrzanje linearnog rasta kod oba pola, glavobolja i problemi sa vidom zahtevaju upućivanje deteta dečjem endokrinologu.

o Koje analize i dijagnostičke procedure se rade kada se posumnja na prevremeni pubertet?

- Na samom početku klinički prepoznatljivog polnog sazrevanja radi se radiografija leve šake sa doručjem koja je kod pravog prevremenog puberteta značajno uznapredovala u odnosu na hronološki uzrast. Određuju se nivoi polnih hormona i nivoi hormona gonadotropina stimulacionim testom koji se radi u bolničkim uslovima. Kod većine devojčica uzrok prevremenog puberteta ostaje nepoznat, a kod dečaka je najčešće posledica organskog uzroka bolesti u centralnom nervnom sistemu. S toga u slučaju pojave pravog prevremenog puberteta kod svih dečaka, kao i kod devojčica mlađih od šest godina potrebno je uraditi magnetnu rezonanciju mozga.

o Da li je svako rano razvijanje znak bolesti?

- Rani pubertet nije retkost i u većini slučajeva nije znak ozbiljne bolesti. Kod devojčica do druge godine života može da se primeti uvećanje dojki koje ne znači prevremeni pubertet. Žlezdano tkivo u nivou areola dojki u tom uzrastu potiče od hormona u trudnoći i iziskuje samo praćenje od strane lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Takođe, kod gojaznih devojčica i devojčica rođenih male težine i/ili dužine za gestacionu dob može da se javi pubična ili aksilarna maljavost pre pubertetskog perioda. To je tzv lažni pubertet i ako nema ubrzanja rasta i koštanog sazrevanja to zahteva samo praćenje rasta i razvoja.

o Da li rani pubertet može uticati na konačnu visinu deteta?

- Glavni problemi udruženi sa preranim pubertetom su: prevremeni razvoj sekundarnih polnih odlika i rana pojava menstruacije, psihološki poremećaji i lošija prognoza u pogledu postizanja normalne telesne visine u odraslom dobu.

o Kako rani pubertet utiče na emocionalni razvoj deteta?

- Psihološka podrška uz objašnjavanje prirode poremećaja je od pomoći za decu i roditelje. Deca oba pola s preranim pubertetom mogu da budu žrtve seksualnog zlostavljanja. Pri tome, ne treba zanemariti rizik polno prenosivih bolesti i trudnoće.

o Na koji način deluje terapija koja "zaustavlja" pubertet i koliko je bezbedna?

- Lečenje prevremenog puberteta podrazumeva lečenje osnovnog uzroka. Međutim, kod većine dece sa pravim preranim pubertetom uzrok bolesti ostaje nepoznat. Drugi cilj lečenja je postizanje efikasne i selektivne supresije sekrecije ili aktivnosti gonadnih steroida (estradiola i testosterona), koja treba da prekine dalje polno sazrevanje i odlaganje ili privremeni prestanak menstruacija. Pored toga, lečenje treba da poboljša izglede za dostizanje normalne telesne visine u odraslom dobu. Terapija se prekida kada dete dostigne određenu biološku zrelost, a nakon toga dolazi do nastavka pubertetskog rasta i razvoja.

Hormoni iz hrane i genetika o Šta je mit, a šta činjenica kada je rani pubertet u pitanju? - Nije svaka rana promena znak pravog puberteta. Razvoj grudi pre osme gdoine i uvećanje testisa pre devete zahteva pregled i ukoliko nema ubrzanja rasta i koštanog sazrevanja reč je o izolovanim promenama koje zahtevaju najčešće samo praćenje. Mit je da su hormoni iz hrane glavni uzrok prevremenog puberteta, a činjenice su da genetika i telesna masa imaju mnogo veći uticaj. Pravovremena dijagnostika preranog puberteta i terapija pomažu očuvanju telesne visine u odraslom dobu i pružaju potrebnu psihološku podršku detetu.