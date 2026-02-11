Dr Novosti

PRIRODOM PROTIV VIRUSA I BAKTERIJA: Luk, med i maslinovo ulje da budete zdravi (RECEPT)

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

11. 02. 2026. u 07:00

U NARODNOJ medicini tri namirnice zauzimaju posebno mesto - crni (crveni) luk, prirodni med i maslinovo ulje.

Foto: Depositphotos

 Svaka od od njih ima dugu tradiciju upotrebe u očuvanju zdravlja, a kada se koriste zajedno čine snažnu, ali blagu kombinaciju koja podržava organizam na više nivoa.

Crveni luk je bogat kvercetinom, snažnim antioksidansom koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala. Deluje antibakterijski i antivirusno, doprinosi jačanju imuniteta i tradicionalno se koristi kod prehlada, kašlja i zapaljenskih stanja. Takođe povoljno utiče na krvne sudove i cirkulaciju.

Prirodni eliksir

ZA eliksir vam je potrebna srednja glavica crvenog luka četiri kašike meda i dve kašike hladno ceđenog maslinovog ulja. Crveni luk sitno iseckajte. Stavite ga u staklenu teglu i prelijte medom. Dodajte maslinovo ulje i dobro promešajte. Poklopite i ostavite da odstoji šest do 12 sati na sobnoj temperaturi. Uzimajte jednu kašičicu dva do tri puta dnevno, najbolje pre obroka. Može da se koristi nekoliko dana kao podrška imunitetu, naročito u sezoni prehlada.

Med ima izraženo antimikrobno i protivupalno dejstvo. Umiruje nadraženo grlo, podstiče oporavak organizma i daje brzu, ali kvalitetnu energiju. U kombinaciji sa drugim prirodnim sastojcima, med pojačava njihovo dejstvo i olakšava apsorpciju korisnih materija.

Hladno ceđeno maslinovo ulje bogato je mononezasićenim masnim kiselinama i polifenolima. Poznato je po povoljnom uticaju na zdravlje srca, smanjenju upala u organizmu i blagom zaštitnom dejstvu na sluzokožu želuca i creva.

Sve dobrobiti ovih prirodnih namirnica moguće je iskoristiti njihovom kombinacijom, kao idealan lek iz prirode u zimskim mescima.

