BELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Većina stogodišnjaka ima istu krvnu grupu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 01. 2026. u 00:20

UČINAK na duži životni vek, između ostalih činioca, očito je povezan s krvnom grupom.

БЕЛИКО НАУЧНО ОТКРИЋЕ: Већина стогодишњака има исту крвну групу

Foto: Shutterstock

Svaka krvna grupa ima određene prednosti i nedostatke, kao i uticaj na zdravlje pojedinca u širem smislu, istraživanje kaže da je jedna krvna grupa posebno je otpornija od drugih na razne bolesti, a to je krvna grupa 0, što takođe može doprineti dugovečnosti.

Dokazano je da ljudi s krvnom grupom 0 imaju nekoliko prednosti kada je u pitanju rizik od raznih bolesti. To uključuje manji rizik od moždanog i srčanog udara, kardiovaskularnih bolesti, a takođe manje pate od raka gušterače i želuca, piše „Telegraf“.

U ČEMU JE TAJNA

Jedan od razloga zašto je krvna grupa 0 najzdravija povezan je s činjenicom da krv ove krvne grupe sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi. Srčani i moždani udari uzrokovani su krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti takođe znači veću šansu za dug život.

TAJNE DUGOVEČNOSTI

U radu objavljenom u časopisu „PLOS Genetiks“, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na Sveučilištu Stanford, otkrili su tajne dugovečnosti među starijim osobama.

Otkrili su da stogodišnjaci možda imaju manje gena koji doprinose većem broju hroničnih bolesti. Studija sugeriše da ne razvijaju toliko bolesti kao ljudi s kraćim životnim vekom.

Studija je ispitala gene 800 stogodišnjaka i 5400 devedesetogodišnjaka te otkrila da su varijacije u četiri gena vrlo važne za brzinu starenja. To uključuje gen koji igra važnu ulogu u deobi stanica, gen povezan s krvnom grupom, gen koji utiče na predispoziciju za Alchajmerovu bolest i, konačno, gen povezan s produženjem životnog veka.

Ljudi žive duže, barem delimično, zato što se ne razboljevaju.

Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a takođe su otkrili da je najčešća krvna grupa među najdugovečnijim ljudima krvna grupa 0.

-Otkrili smo da ljudi žive duže, barem delimično, zato što se ne razboljevaju, rekao je Kim.

Takođe je dodao da bi mogli imati koristi i od nekih činioca protiv starenja koje istraživači tek trebaju da otkriju.

(sputnikportal.rs)

