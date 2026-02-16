DA BUBREG VIŠE NIKAD NE ZABOLI: Uz ovu hranu nećeti imati problem sa kamenom (JELOVNIK)

KAMEN u bubrezima je jedno od najintenzivnijih bolnih stanja koje osoba može da iskusi, a ono što ga čini posebno opterećujućim jeste činjenica da se često ponavlja. Nakon prvog napada, rizik od ponovne pojave kamena značajno raste, zbog čega pravilna ishrana postaje ključna preventivna mera, a ne samo preporuka.

Foto: Depositphotos

Ishrana direktno utiče na sastav urina - količinu kalcijuma, oksalata, mokraćne kiseline i citrata - supstanci koje učestvuju u stvaranju kamena. Najčešći tipovi kamena su kalcijum-oksalatni, pa je cilj ishrane da se spreči njihovo taloženje, a istovremeno očuva opšte zdravlje bubrega.

Osnovni principi ishrane kod osoba sklonih kamenu u bubrezima je dovoljan unos tečnosti, jer razblažen urin sprečava kristalizaciju soli. Voda je osnov, a blagotvorno deluju i voda sa limunom i blagi biljni čajevi.

Bitan je i umeren unos soli (natrijuma). Previše soli povećava izlučivanje kalcijuma putem urina, što direktno pogoduje nastanku kamena.

Iako, mnogi savetuju isključivanje mlečnih proizvoda. To je greška. Kalcijum iz hrane zapravo veže oksalate u crevima i sprečava njihovo dospevanje u bubrege. Zato su mlečni proizvodi dozvoljeni, ali umereno.

Bitan je i oprez sa namirnicama bogatim oksalatima spanać, blitva, cvekla, čokolada i orašasti plodovi ne moraju biti potpuno zabranjeni, ali ih treba unositi umereno i uz obroke koji sadrže kalcijum.

Smanjite i unos crvenog mesa i industrijski prerađene hrane. Jer, prekomeran unos životinjskih proteina povećava kiselost urina i rizik od kamena. Povećajte unos voća i povrća, posebno citrusno voće, jer citrati prirodno sprečavaju stvaranje kamena.

Evo predloga jelovnika:

Foto: Free Images Pixabay

Dan 1

Doručak:

- Ovsena kaša kuvana u vodi i kašika jogurta

- Jabuka

- Čaša vode sa nekoliko kapi limuna

Užina:

- Banana Foto: Free Images Pixabay

Ručak:



- Kuvano belo pileće meso- Pirinač- Zelena salata sa maslinovim uljem

Užina:

- Jogurt ili kefir

Večera:

- Pečena tikvica i šargarepa

- Integralni hleb

- Čaša nemasnog mleka Foto: Free Images Pixabay

Dan 2

Doručak:

- Integralni tost

- Mladi sir

- Paradajz

Užina:



Foto: Free Images Pixabay

Ručak:

- Riba pečena u rerni (oslić ili pastrmka)

- Krompir kuvan u ljusci

- Kupus salata

Užina:

- Šaka borovnica

Večera:

- Omlet od jednog jajeta

- Zelena salata

- Jogurt Foto Pixabay free images

Dan 3

Doručak:



- Pomorandža

Užina:

- Jabuka

Ručak:

- Ćureći file

- Testenina od celog zrna

- Brokoli (kuvan ili blago baren) Foto: Free Images Pixabay

Užina:

- Kefir

Večera:

- Povrtna čorba

- Integralni hleb

- Mladi sir