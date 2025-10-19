NAUČNO ISTRAŽIVANJE: Mozak muškaraca se sa godinama smanjuje brže od mozga žena

PRIPADNICI muškog pola nakon najnovijeg otkrića naučnika nemaju mnogo razloga za likovanje - njihov mozak stari znatno brže od mozga žena istog uzrasta.

Istražujući uzročnike češćeg razvoja Alchajmerove bolesti kod žena, naučnici sa Univerziteta u Oslu došli su do zanimljivog otkrića - da se brzina smanjivanja zapremine moždanog tkiva sa godinama razlikuje kod muškaraca i kod žena. Svoj zaključak oni su potkrepili sa više od 12.000 snimaka magnetne rezonance više od 4.700 pacijenata.

Neki delovi muškog mozga smanjuju se skoro dvostruko brže od ženskog

Osim što se zapremina mozga muškaraca smanjuje brže od zapremine mozga žena, promene se u muškom mozgu dešavaju i na većem broju mesta. Tako, primera radi, postcentralna kora mozga, koja odgovara za obradu osećaja dodira, bola i temperature, se kod muškaraca u poznim godinama smanjila za 2 procenta godišnje, dok kod žena - za samo 1,2 posto.

-Kada bi mozak žena degradirao progresivnije, to bi bilo potencijalno objašnjenje za češći razvoj Alchajmerove bolesti kod njih, navodi koautor istraživanja, Ana Ravnald. Međutim, podaci pokazuju dijametralno suprotno - da ženski mozak gubi na zapremini sporije od muškog, što samim tim znači da degradacija nije uzrok Alchajmera.

Naučnici su zahvaljujući ovom otkriću na korak bliži razumevanju uzroka Alchajmera

Alchajmerova bolest se kod pripadnica nežnijeg pola dijagnostikuje skoro dvostruko češće nego kod muškaraca, a naučnici su kao jedan od faktora rizika uvek navodili i godine života, piše portal TekInsajder. Nedavno otkriće do koga su došli stručnjaci ovu tezu dovodi u pitanje, dok istovremeno podstiče nova pitanja koja zahtevaju odgovore.

-Zaista je važno da razumemo koje se promene dešavaju na zdravom mozgu, da bismo bolje razumeli šta se tačno dešava prilikom razvoja neurodegenerativnih oboljenja, istakla je klinički neuropsiholog sa Univerziteta u Sidneju, Fiona Kumfor, komentarišući naučno otkriće objavljeno u magazinu Proceedings of the National Academy of Sciences.

