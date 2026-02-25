OPREZNO AKO PIJETE ALKALNU VODU: Iako je zdrava, ne smeju svi da je konzumiraju

OD kada su se i na našem tržištu pojavile flaširane prirodne alkalne vode, odnosno one čija pH je viša od sedam, pojavila se i dilema kada ih je dobro piti i kakav je njihov efekat na zdravlje.

Foto: Free Images Pixabay

Činjenica je da prirodne alkalne vode nastaju kada voda prolazi kroz stene i zemljište bogato mineralima, pa sadrže više kalcijuma, magnezijuma, kalijuma i bikarbonata, ali potrebno je da se zna i kada je dugotrajno i isključivo pijenje visoko alkalne vode preporučljivo, posebno osobama sa problemima sa bubrezima, kao i onima koji koriste lekove koji utiču na kiselinsko-bazni balans.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Sonja Radenković sa Medicinskog fakulteta univerziteta u Nišu kaže da će baš zbog toga što, ne samo pacijenti, nego i lekari, nisu upoznati kada, kako i kome bi trebalo savetovati upotrebu alkalnih voda, krajem maja u Prolom banji biće organizovan međunarodni skup na temu "Prirodne alkalne vode u prevenciji i lečenju bolesti srca i bubrega - od nauke do prakse":

FOTO: Privatna arhiva

- Glavni motiv za organizaciju ovakvog skupa je da se na naučni način objasni moguća uloga prirodnih alkalnih voda i u prevenciji i terpiji bolesti srca i bubrega, sa posebnim osvrtom i na kardioreno-metabolički sindrom.Mišljenja smo da za sada u ovoj oblasti ima dosta nerešenih pitanja, počev od samih lekara, pa do pacijenata.

o Šta bi trebalo da se zna pre nego što se "pređe" na alkalne vode?

- Prema savremenim istraživanjima prirodne alkalne vode, pored svojih bioloških, ispoljavaju i specifične farmakološke efekte na ljudski organizam. Prvi put se skreće pažnja i na moguću interakciju alkalnih voda sa terapijom lekovima, posebno u kardiologiji. S tim u vezi u razmatranju se ističe neophodnost individualnog pristupa u davanju saveta srčanom bolesniku da li, koliko i kada može da pije neku od alkalnih voda.

o S obzirom na izuzetan porast bolesti srca i bubrega i njihovu čestu udruženost, koja je uloga prirodnih alkalnih voda u njihovoj prevenciji i lečenju?

- Upravo će ova veliki skup pokušati da da odgovore na veliki broj izazova i nedoumica kada je u pitanju voda, njen kvalitet, i zdravlje srca i bubrega. Usko povezano sa ovom tematikom su i udruženi metabolički poremećaji. I o njima i uticaju alkalnih voda, efektima i ograničenjima, će se posebno diskutovati. Biće reči i o problemu opterećenja kiselinama u ishrani, različite strategije alkalinizacije i njihovom mestu u kardiorenalnoj protekciji.

Održavanje balansa tečnosti o U kojoj su vezi srce i bubrezi i zašto bolest jednog od ta dva organa uzrokuje bolest drugog? - Može se slobodno reći da veza između srca i bubrega postoji od rođenja i bez nje život ne bi bio moguć. Ovi organi su samo anatomski daleko, a funkcionalno jako blizu. Regulacija cirkulacije, održavanje balansa vode i tečnost u organizmu, zavisi isključivo od njih.

o Često se osobama koje pokušavaju da smanje telesnu težinu savetuje povećan unos vode.

- U kontekstu gojaznosti i hiperlipidemije, prirodne alkalne vode su procenjivane kao moguća dopuna terapiji, ali ne i dominantni terapijski pristup u poboljšanju lipidnog profila i redukciji upale koja postoji u organizmu.

o Postoji li veza između alkalnih voda i arterijske hipertenzije?

- Da. Pacijentima sa primarnom arterijskom hipertenzijom odgovaraće oligomineralna alkalna voda zbog njenih pozitivnih uticaja na elektrolitnu homeostazu, proces inflamacije i oksidativni stres.

o Koliko znamo o uticaju alkalnih voda na zdravo i bolesno srce?

- Vrlo važno pitanje, često poremećaji srčanog ritma mogu da budu uslovljeni poremećajima na nivou promena u ćelijskom elektrolitnom i acidobaznom balansu.

o Često su preporuke o količini vode koju bi trebalo da se popije različite.

- Tu je važna individualna procena, prosek ne manje od 20 do 30 mililitra po kilogramu telesne težine. Dakle, zavisno od opšteg stanja, telesne težine, pridruženih bolesti, uslova spoljašne sredine, ishrane itd. Ono što je definitivno jeste da prirodne alkalne vode imaju potencijalno značajno, ali jasno ograničeno mesto u prevenciji i terapiji kardiorenalnih i metaboličkih oboljenja. Njihova racionalna primena zahteva kritičko razmišljanje, individualizovan pristup i jasno definisane indikacije.

o Kako se leči pacijent koji ima udruženo oboljenje srca i bubrega odnosno kardirenalni sindrom?

- Neohodno je dizajniranje terapije, koja ne samo da može da spreči odnosno zaustavi progresiju bolesti, ka drugom organskom sistemu, već može da preokrene tok bolesti. S Tim u vezi neophodna je saradnja kardiologa i nefrologa. Svakako, potrebna je i dobra edukacija lekara, počev od lekara primarne zdrastvene zaštite do specijalista i subspecijalista. U ovom lancu, važnu ulogu igra i farmaceuti i biohemičari.