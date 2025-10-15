ČUDO IZ LABORATORIJE: Stiže prvi pravi lek protiv trovanja ugljen-monoksidom

OVA injekcija će čistiti krv samo za jedan minut.

Trovanje ugljen-monoksidom je uzrok preko 50 hiljada poseta hitnoj službi i uzrok 1500 smrtnih slučajeva u SAD svake godine.

Jedini protivotrov zasnovan je na kiseoniku kako bi pomogli telu da eleminiše toksični gas, međutim čak i sa ovom terapijom skoro polovina preživelih pati od dugorajnog oštećenja srca i mozga.

U studiji koju je objavio Medicinski fakultet Univerziteta u Merilendu (UMSOM), istraživački tim je razviju novu inžinjersku terapiju zasnovanu na proteinima po nazivom RcoM-HBD-CCC koji deluju kao sunđer za upijanje ugljen-monoksida iz krvi.

RcoM (regulator metabolizma) je prirodni protein izolovan iz bakterije Paraburkholderia xenovorans koja detektuje minimalne nivoe ugljen monoksida u svom okruženju.

Istraživači su napravili visoko selektivnu verziju hvatajući ugljen-monoksid bez ometanja kiseonika ili drugih važnih molekula u krvotoku poput azot-oksida koji je značajan za regulaciju krvnog pritiska.

Tihi ubica

Ugljen-monoksid je poznat kao "tihi ubica" jer je bez mirisa i nevidljiv. Oslobađa se iz sagorevanja, uključujući šporete, grejalice na propan, izduvne gasove automobila i ogrevno drvo. Čovek se truje postepeno i ne primećuje se odmah.

Kod zdravog tela, kiseonik udisan iz vazduha vezuje se za hemoglobin na površini crvenih krvnih zrnaca, koji zatim prenose kiseonik do svih tkiva tela.

Ugljen monoksid, međutim, se bori sa kiseonikom za hemoglobin što znači da ugljen- monoksid zauzima veći broj hemogoblina i tako sprečava kiseoniku da dođe do svakog tkiva u telu. On ulazi u krvotok i vezuje se za hemoglobin sa do 400 puta većim afinitetom od kiseonika kako bi stigao do tkiva kojima su potrebni.

Trenutno, jedini dostupni tretmani za trovanje ugljen-monoksidom uključuju davanje 100% čistog kiseonika, ponekad pod pritiskom u hiperbaričnoj komori. Previše često pacijenti nisu dijagnostikovani i premešteni na vreme kako bi se sprečilo pogoršanje stanja te dolazi do trajnih posledica poput srčanih i neuroloških problema, kao i smrt.

Otkriven lek - RcoM-HBD-CCC

Hemoproteini poput RcoM-HBD-CCC kada se ubrizgaju brzo se vezuju za molekule ugljen dioksida i time smanjuju vreme koje je potrebno za uklanjanje polovine ugljen-monoksida za manje od jednog minuta u poređenju sa višesatnom terapijom čistim kiseonikom i pet sati bez ikakvog tretmana.

Nedostatak koji su istraživači naveli jeste da isto tako "čistači" poput RcoM takođe imaju afinitet da apsorbuju i azot-oksid što može izazvati do burnih i potecijalno nebezbednih oscilacija krvnog pritiska.

- Za razliku od drugih tretmana na bazi proteina, otkrili smo da jedinjenje izaziva samo minimalne promene krvnog pritiska, što je bilo uzbudljivo otkriće i povećalo je potencijal da ovaj novi molekul ima kliničku primenu. Ovo ima potencijal da postane brzi, intravenski antidot za ugljen-monoksid koji bi se mogao davati u odeljenju za hitne slučajeve ili čak na terenu od strane ekipa koje prvi reaguju - rekao je autor studije, dr Mark T. Gledvin, dekan Univerziteta San Franciska u San Francisku (UMSOM).

Buduće studije će verovatno uključivati više prekliničkih istraživanja kako bi se utvrdio bezbedan i efikasan raspon doza za RcoM-HBD-CCC u lečenju trovanja ugljen-monoksidom.

Takođe bi mogao da bude osnova za nova istraživanja u drugim oblastima, uključujući terapiju isporukom kiseonika ili zamenu za krv. Ovo bi moglo da uključuje hemoragični šok, sindrom akutnog respiratornog distresa (ARDS), teške anemije i očuvanje organa za transplantaciju.

