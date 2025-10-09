NISTE NI SVESNI RIZIKA: Zbog ovoga ćete prestati da žvaćete žvaku zauvek
NA prvi pogled, žvakanje gume izgleda kao bezopasan mali ritual - svež dah, navika koja "prođe" bez posledica, ali nije baš tako.
Kada to radimo često i svakodnevno, ispod površine se kriju potencijalni problemi i to ne samo oralni, već i sistemski.
Potencijalni rizici
Stres na zglobovima i mišićima vilice
Konstantno žvakanje podrazumeva ponavljajuće pokrete temporomandibularnog zgloba - TMJ (zgloba koji omogućava da otvaramo i zatvaramo usta).
Kod osoba sa predispozicijom, može doći do bolova u vilici, klikova ili nelagodnosti - naročito ako se već imaju problemi sa TMJ.
Ovo je pomenuto i u pregledima koji ističu da "konstantno žvakanje može umoriti vilicu"
Digestivne tegobe
Žvakanjem gume gutamo vazduh, što može doprineti nadimanju i podrigivanju. Kod ljudi osetljivih na zaslađivače (kao što je ksilitol, sorbitol) mogu se javiti gasovi, nadimanje ili čak blage prolive.
Unos mikroplastike
Jedno od zanimljivih i novijih otkrića jeste da žvakaća guma može osloboditi mikroplastiku u slinu, što znači da (barem teoretski) delimično konzumiramo sitne plastične čestice. U pilot studiji, ispitne gumice su oslobađale stotine do hiljade mikroplastika po komadu.
Naravno, još nije jasno koliki je zdravstveni rizik takvog unosa u svakodnevnim količinama - ali ideja da žvaćemo plastične čestice svakako izaziva pažnju.
Efekti na zube i oralno zdravlje
Ovo je dvosečen mač. Sa jedne strane, šećerna guma može doprineti karijesu, jer bakterije u ustima razgrađuju šećere u kiseline koje razaraju gleđ. Sa druge strane, žvakaće gume bez šećera, koje stimulišu pljuvačku imaju određene koristi - pljuvačka pomaže da se "isperu" bakterije i neutralizuju kiseline, navodi se u studiji.
Međutim, to ne znači da je neograničeno žvakanje uvek dobro: preterano i često žvakanje može opteretiti zubnu okolinu ili dovesti do nepoželjnih efekata.
Psihološki aspekti
Kao i kod mnogih navika, žvakanje gume može da postane automatska radnja, deo "neke unutrašnje potrebe" - umesto fizičke. Može odvući pažnju, ali i simbolično zamaskirati stres, anksioznost ili nervozu. U takvom slučaju, moglo bi se razgovarati i o zavisnosti od navike.
Preporuke za "bezbedno" korišćenje
Ograniči vreme žvakanja - ne čitavu noć, ne satima.
- Koristi verzije žvaka bez šećera, sa zaslađivačima koji su dobro tolerisani kod tebe (npr. xylitol).
- Ako osećaš nelagodnost u vilici, glavobolje ili bol - razmisli da prekineš ili smanjiš.
- Žvakanjem iste gumice, a ne konstantnim uvodećem novog komada, jer nova žvakaća guma verovatno oslobađa više mikroplastika.
- Brini i o oralnoj higijeni: čišćenje zuba, redovan stomatolog, i ne oslanjaj se samo na žvakanje da "spasava".
