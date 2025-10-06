TABLETE KOJE SRBI GUTAJU KAO BOMBONE UBIJAJU: Povećavaju rizik od smrtonosnih infekcija
MILIONI ljudi koji uzimaju tablete za kiselinu u želucu mogli bi biti izloženi većem riziku od ozbiljnih želudačnih infekcija, upozoravaju stručnjaci.
Reč je o lekovima poznatim kao inhibitori protonske pumpe, poput omeprazola, lansoprazola i pantoprazola. Oni smanjuju kiselinu u želucu i ublažavaju simptome refluksa, ali istovremeno mogu oslabiti prirodnu odbranu organizma od bakterija.
Najnoviji podaci pokazuju da je samo u Engleskoj prošle godine izdato preko 73 miliona recepata za ove lekove, što ih čini među najčešće propisivanim.
Problem je što smanjena želudačna kiselina povećava rizik od infekcija kao što je Clostridium difficile, bakterija koja izaziva teške prolive i može biti smrtonosna. Broj slučajeva ove infekcije u Velikoj Britaniji je u porastu.
Iako nova studija pokazuje da veće doze ne povećavaju dodatno rizik, stručnjaci naglašavaju da se lekovi često prekomerno koriste i da pacijente treba redovno pratiti.
Farmaceutkinja Debora Grajson upozorava da lekovi imaju smisla kod ozbiljnijih stanja, ali ne bi trebalo da se koriste dugoročno za blaže tegobe, jer mogu izazvati nove probavne probleme i infekcije, piše The Sun.
Lekari poručuju da pacijenti nikada ne smeju sami da prekidaju terapiju, već da se uvek posavetuju sa stručnjakom.
