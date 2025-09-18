NE IGNORIŠITE SIGNALE KOJE VAM SRCE ŠALJE: Kardiolog otkriva 4 znaka da vam preti infarkt

SRČANI problemi često počinju sa suptilnim simptomima koje većina ljudi ignoriše. Rana dijagnoza može vam spasiti život. Dr Oliver Gutman, kardiolog iz bolnice Velington u Londonu, upozorava na četiri ključna znaka da vaše srce traži pomoć.

Bol ili pritisak u grudima

Za razliku od holivudskih scena, bol u grudima kod srčanih problema najčešće nije iznenadan ni oštar. Može se javiti kao pritisak, stezanje ili težina, “kao da vam je kaiš stegnut oko grudnog koša”. Bol se može širiti u ruku (posebno levu), ramena, vilicu ili leđa, a često liči na gorušicu ili stomačne smetnje. Ovo može ukazivati na anginu pektoris, stanje koje povećava rizik od srčanog udara.

Kratak dah

Zadihanost pri običnim aktivnostima, poput penjanja stepenicama, hodanja po kući ili čak obuvanja cipela, može biti znak da srce ne pumpa krv efikasno. Ako se budite noću zbog nedostatka vazduha ili vam je potreban dodatni jastuk da biste mogli da spavate, vreme je za kardiološki pregled.

Hroničan umor i slabost

Ako se osećate iscrpljeno čak i posle odmora, posebno tokom osnovnih aktivnosti kao što su pranje sudova, usisavanje ili kupovina, to može biti "srčani umor", kaže doktor za „Dejli Mejl“. Kod žena je neobjašnjiv umor često prvi znak srčanih problema, čak i kada nema bola u grudima.

Nepravilan rad srca

Povremen ubrzan rad srca nije uvek razlog za paniku, ali česte palpitacije, osećaj da vam srce "preskače" ili "treperi", kao i vrtoglavica i nesvestica, mogu ukazivati na aritmije poput fibrilacije atrija, što značajno povećava rizik od moždanog udara i zatajenja srca.

(NajŽena)

