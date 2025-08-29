SAVET NAUČNIKA: Ako se borite sa nesanicom, izbegavajte ove popularne savete za bolji san

MNOGI saveti za poboljšanje kvaliteta sna mogu biti korisni za zdrave spavače, ali kod ljudi sa nesanicom mogu imati suprotan efekat - i čak pojačati problem.

Postoji pet uobičajenih preporuka koje često više štete nego što koriste onima koji se bore sa poremećajima spavanja.

Dobar san je ključan za naše zdravlje - jača nam kardiovaskularni i imunološki sistem, čuva nam funkcije mozga i utiče na naše emocionalno blagostanje. Zbog toga mnogi ljudi žele da poboljšaju svoj san i usvajaju pravilnu higijenu spavanja, koja obuhvata nekoliko ključnih navika koje bi trebalo da podstaknu kvalitetan san. Ipak, upravo neki od najpopularnijih saveta mogu imati potpuno suprotan efekat kod onih koji imaju ozbiljnije poremećaje sna, kao što su:

POTPUNO IZBACIVANjE KOFEINA

Kofein blokira adenozin, neurotransmiter koji izaziva pospanost, ali genetika određuje koliko brzo ga metabolizujemo. Jutarnja kafa mnogima može pomoći da se probude i održavaju zdrav ritam sna i buđenja, a oni koji pate od nesanice mogu se osloniti na kofein da bi se izborili sa dnevnim umorom. Iako je preporučljivo da izbegavate kofein kasno popodne, potpuno prekidanje nije uvek neophodno - važno je razumeti individualni odgovor organizma.

PROVOĐENjE PREVIŠE VREMENA U KREVETU

Kada san ne dolazi lako, ljudi često odlaze u krevet ranije, u nadi da će "nadoknaditi" izgubljene sate. Međutim, što više vremena provodite budni u krevetu, to više slabi mentalna veza između kreveta i sna, a pojačava se veza između kreveta i frustracije. Pametnije je da ograničite vreme u krevetu, odete u krevet malo kasnije i budite se u isto vreme svako jutro, tako da pojačate prirodni nagon za spavanjem (a krevet će ponovo postati mesto za odmor).

STROGO IZBEGAVANjE EKRANA

Iako se često savetuje da se izbegavaju ekrani zbog plave svetlosti koja utiče na melatonin, ljudi sa nesanicom često posežu za telefonom jer ne mogu da zaspu - a ne obrnuto. U nekim slučajevima, potpuno mračno okruženje može podstaći prekomerno razmišljanje i anksioznost, što onda samo pogoršava nesanicu. Korišćenje ekrana za gledanje umirujućeg sadržaja može vam pomoći da se opustite.

PREVIŠE SE FOKUSIRATE NA "SAVRŠEN SAN"

Brojni saveti i proizvodi za poboljšanje sna deluju kao dobar način da popravite higijenu spavanja, ali ove metode nekada mogu samo pogoršati problem i biti dodatno mentalno opterećenje. San je autonomna funkcija i ne može se uvek podstaći spoljašnjim faktorima - ponekad je najbolje da manje brinete i pustite telo da oseti prirodnu potrebu za odmorom.

OČEKIVANjE ISTE KOLIČINE SNA SVAKE NOĆI

Zdrav san nije tačan broj sati, već mora da bude prilagođen različitim životnim uslovima, uključujući stres, zdravsteno stanje, starost, obaveze... Postavljanje nerealnih očekivanja može pogoršati nesanicu i najbolje je da prihvatite da će neke noći san biti bolji, a neke lošiji - i to je sasvim normalno, prenosi "Sajens alert".

