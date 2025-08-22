SRCE VAM UBRZANO RADI POSLE KAFE? Uradite ovo da biste ga umirili

AKO srce počne da nam ubrzano radi nakon što popijemo kafu, često to ignorišemo i sačekamo da se samostalno vrati normlani ritam otkucaja.

Ipak, takva neprijatna reakcija ne mora svaki put da upropasti užitak kada pijemo kafu, jer postoji jednostavan trik koji brzo rešava problem.

Kafa za većinu nas predstavlja prijatan ritual i najbrži način da se pokrene dan, ali njeno dejstvo nije uvek bezazleno. Kod nekih ljudi samo jedna jača šoljica može da izazove ubrzano kucanje srca, a taj iznenadni talas uznemirenosti ponekad je toliko intenzivan da podseća na simptome srčanog udara, što može dodatno pojačati strah i zbunjenost. Ipak, za to postoji rešenje.

ZAŠO KAFA UTIČE NA SRCE

Razlog za ovu pojavu leži u dejstvu kofeina, koji pojačava reakciju organizma na adrenalin. To dovodi do povećanja broja otkucaja srca, blagog rasta krvnog pritiska i osećaja budnosti (zbog kojeg kafa mnogima i prija). Kofein deluje tako što blokira adenozinske receptore u mozgu (koji su zaslužni za pospanost, jer pripremaju telo za odmor), što dovodi do još većeg oslobađanja adrenalina. Upravo taj mehanizam može izazvati ubrzan rad srca i osećaj nemira, a kod nekih ljudi to može biti izraženije zbog genetike, već postojećih srčanih tegoba ili lekova koje koriste.

Ovaj efekat nije vezan isključivo za kafu - svako piće sa većom količinom kofeina može dovesti do sličnih reakcija. Energetska pića, na primer, sadrže daleko više kofeina i često dodatne stimulanse, što znači da postoji veća šansa da zbog njih srce ubrzano kuca.

KAKO DA UMIRIMO SRCE NAKON KOFEINA

Da bi se unapred sprečila ova reakcija, stručnjaci savetuju da kafu pijemo dok jedemo ili nakon što jedemo, a ne na prazan stomak, a takođe je preporučljivo i da je pijemo sporije.

Ukoliko je ubrzanje rada srca već nastupilo, lek može biti vrlo jednostavan - čaša hladne vode. Hladna tečnost stimuliše vagusni nerv, što pomaže organizmu da uspori srčani ritam, a istovremeno razblažuje koncentraciju kofeina. Sličan efekat može imati i umivanje hladnom vodom, što može aktivirati parasimpatički nervni sistem i pomoći nam da se postepeno opustimo.

Korisne tehnike su i sporo, duboko disanje, kao i lagana fizička aktivnost poput kratke šetnje, jer pomažu u sagorevanju viška adrenalina. Ukoliko vam se ubrzan rad srca javlja nakon svake šoljice kafe, najjednostavnije rešenje je prelazak na kafu koja ne sadrži kofein ili poptuno izbegavanje kofeina, prenosi "Jahu lajf".

Ubrzan rad srca nakon kafe može biti neprijatan i uznemirujući, ali u većini slučajeva on nije opasan. Ipak, ako je praćen bolovima u grudima, vrtoglavicom ili nesvesticom, potrebno je odmah potražiti pomoć lekara. Posebno oprezni treba da budu oni koji već imaju dijagnostikovane srčane bolesti, aritmije ili druge faktore rizika.

