ZA 10 MINUTA IZGUBIĆETE DO 160 KALORIJA: Vijačom istopite suvišne kilograme

AKO vam je cilj da se fizički aktivirate da biste eliminisali suvišne kilograme - preskačite konopac, odnosno čuvenu vijaču.

Foto Shutterstock

Preskakanjem konopca svakog dana po 30 minuta nedeljno može da se izgubi kilogram telesne težine uz dijetalnu ishranu. Ukoliko ne možete da izdržite da preskačete vijaču pola sata, trening podelite u tri puta po 10 minuta i eto rezultata.

Osim ove dobrobiti vijače kao sportskog rekvizita, preskakanje konopca vrlo efikasno poboljšava koordinaciju pokreta, jača mišiće stopala, oko zgloba i kolena, smanjujući mogućnost od povreda.

Prednost ovog vida rekreacije je što je svakom dostupna i jeftina. Za samo 10 minuta standarnog preskakanja užeta može da se eliminiše od 100 do 160 kalorija.

Iako mnogi smatraju da preskakanje vijače jača samo mišiće zadnjice, butina i listova, istina je drugačija. Naime, i gornji deo tela poprilično je angažovan samim okretanjem konopca. Pri tome, mišići koji stabilizuju ceo torzo poput stomačnih i mišića donjeg dela leđa rade kako pri odskoku tako i pri doskoku.

Za početak nabavite vijaču koja vam odgovara težinom i dužinom. Stanite na sredinu užeta, a ručke rastegnite prema ramenima. Ako drške ne sežu do pazuha, uže je prekratko.

Evo kako bi mogao da izgleda vaš trening sa vijačom:

Priprema

Preskakanje vijače u trajanju od 15 minuta je idealna priprema da nakon toga uradite nekoliko serija trbušnjaka i čučnjeva.

Skakanje

Počnite da preskačete vijaču u trajanju od minut do dva, a zatim napravite kratku pauzu. Preskakanje vijače je intenzivna vežba, pa je moguće da ćete nakon 60 sekundi ostati bez daha. Kad se to dogodi, napravite pauzu od 10 do 15 sekundi, pa nastavi sa treningom.

Intenzitet

Svaki drugi dan vežbajte minut više. Cilj je da dođete do 15 minuta, pa takav trening radite dva puta dnevno. Ukoliko želite još više da angažujete muskulaturu nogu, onda pokušajte sa preskocima jednom nogom, menjajući stajnu nogu na svakih 30 preskoka, vrlo brzo ćete primetiti zamor i zatezanje u listovima, prednjoj i zadnjoj strani butina.

Kombinovanje

Kako pojačavate intenzitet treninga počnite i sa kombinovanjem skokova. Možete da praktikujete skokove s obe noge u mestu, skokove s obe noge napred-nazad, levo desno, trčanje u mestu, duple preskoke, osmice, čučanj u preskoku...