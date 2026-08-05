Društvo

PAKLENE VRUĆINE NE POPUŠTAJU ČEKA NAS NAJTOPLIJI DAN: Živa u termometru ide do 40 stepeni, evo do kada traje toplotni talas

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 08. 2026. u 00:00

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПАКЛЕНЕ ВРУЋИНЕ НЕ ПОПУШТАЈУ ЧЕКА НАС НАЈТОПЛИЈИ ДАН: Жива у термометру иде до 40 степени, ево до када траје топлотни талас

Foto: Printskrin RTS

VREME U SRBIJI

U Srbiji će biti sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i temperature koje će na jugozapadu i jugoistoku Srbije biti od 12 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: AI Generated/Gemini

VREME U BEOGRADU

U Beogradu će biti veoma toplo i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni.

Foto: Printskrin/RHMZ

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U petak i za vikend se očekuje manji pad temperature i u većini mesta biće do 36 stepeni, a od nedelje se očekuje postepeno toplije vreme.

(sputnikportal.rs)

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