PAKLENE VRUĆINE NE POPUŠTAJU ČEKA NAS NAJTOPLIJI DAN: Živa u termometru ide do 40 stepeni, evo do kada traje toplotni talas
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji će biti sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i temperature koje će na jugozapadu i jugoistoku Srbije biti od 12 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu će biti veoma toplo i sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U petak i za vikend se očekuje manji pad temperature i u većini mesta biće do 36 stepeni, a od nedelje se očekuje postepeno toplije vreme.
(sputnikportal.rs)
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