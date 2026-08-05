JOŠ JEDAN UDAR NA NAŠ NAROD NA KiM! Hapšenje na Brnjaku, Kurtijev teror nad Srbima nema kraja
TZV. kosovska policija u utorak je na administrativnom punktu Brnjak privela D.V. iz Zubinog Potoka i njemu je, nakon saslušanja, po nalogu tužioca određen pritvor do 48 sati, izjavio je njegov advokat Miloš Delević.
Delević je naveo da je D.V. uhapšen pod sumnjom za krivično delo "davanje lažnog iskaza", a saslušan je kao svedok u okviru istrage krivičnog dela "ratni zločin protiv civilnog stanovništva", prenosi RTS.
- Tokom saslušanja, tužilac je odlučio da protiv D.V. pokrene postupak zbog davanja lažnog iskaza - rekao je Delević.
Vlasti u Prištini u ponedeljak su odredile jednomesečni pritvor Jugoslavu Radojeviću iz okoline Zubinog Potoka, koji je osumnjičen da je navodno počinio ratni zločin.
Tzv. kosovska policija prethodno je uhapsila dvojicu Srba iz Zubinog Potoka koji su takođe osumnjičeni da su navodno počinili ratni zločin i njima je određen pritvor.
Srpska lista je saopštila da je samo u nedelju privedeno više lica, pretreseno nekoliko porodičnih kuća, uznemiravane su žene i deca, a građanima su upućivane pretnje novim hapšenjima, što, kako su naveli, predstavlja nezapamćen pritisak na srpski narod, sa jasnim ciljem zastrašivanja i iseljavanja Srba, posebno iz Ibarskog Kolašina.
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