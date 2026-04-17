Ojadili državu preko Malte: Poslanici Crne Gore na anketnom odboru o aferi oko izgradnje vetroparka na Možuri
ANKETNI odbor Skupštine Crne Gore nastavio je danas sednicu radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa prilikom izgradnje vetroelektrane na Možuri kod Ulcinja.
U međuvremenu iz Vlade su predstavili nove činjenice o štetnosti ovog posla za državu.
Projekat Možura se pominje u istraživanju o korupciji na Malti tamošnje novinarke Dafne Karuane Galicije, koja je nastradala 2017. Njen sin Metju Galicija je 2020. izjavio da je njegova majka istraživala i one koji su u taj posao bili uključeni i u Crnoj Gori.
Poslanik DPS Nikola Rakočević kazao je da je suština da u tom slučaju država nije oštećena, što ne znači da nije prevarena. Istakao je kako je država u projekat uložila nula evra, a procenjena dobit nakon što je državi predata vetroelektrana je dvesta miliona.
- Zbog globalnih kretanja, država već zarađuje između 20 i 30 miliona po raznim osnovama. Istovremeno, prihodi od PDV-a u 2020. bili su 1,5 miliona evra - naveo je Rakočević i podsetio da je spominjana šteta od 115 miliona. - Tačno je da je 115 miliona ono što je država u obavezi da otkupi u skladu sa ugovorom. Ali smo zaradili 30 miliona.
Potpredsednik Vlade Momo Koprivica (Demokrate) pojasnio je kako je nastupila ekonomska šteta.
- Ako se projekat prodaje za 3,5 miliona evra, onda se i porezi vezuju za taj iznos. Pa kad se odmerava kapitalna dobit učesnika, vidi se razlika između nabavne i prodajne cene. Nabavna je ono što su uložili u projekat, a prodajna je tri i po miliona. A zapravo je prodat po ceni od 10,3, razlika je sedam miliona, što je direktna ekonomska šteta za državu - naveo je Koprivica.
