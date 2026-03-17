MOŽURA PROGUTALA 120 MILIONA EVRA: Vetropark nadomak Ulcinja bićetema novog skupštinskog Anketnog odbora

SLUČAJ vetroelektrana na Možuru kod Ulcinja koji godinama zaokuplja pažnju ne samo političkih aktera Crne Gore nego i šire, pred skupštinskim Anketnim odborom naći će se 23. marta.

V.K.

Tema - postupanja nadležnih državnih organa i drugih u dodeli koncesije za ovu vetroelektranu. Posle više ranije propalih pokušaja, počinje parlamentarna istraga o slučaju koji je, nažalost, završen ubistvom novinarke sa Malte Dafne Karuane Galicije.

U međuvremenu su iz Vlade predstavili nove činjenice o štetnosti ovog posla za državu i poručuju da će novoformirani odbor, kojem će da predsedava Dritan Abazović, lider GP URA, imati njihovu podršku kako bi se otkrila istina o ovom slučaju.

Vetropark Možura, čija je vrednost 90 miliona evra, pušten je u rad 2019. za vreme vlade DPS-a, a Vlada je u posedu novih informacija o štetnosti tog posla po državu.

- Umesto zaštite javnog interesa, država se opredelila da na osnovu mišljenja advokatske kuće da saglasnost za prenos projekta. Advokatska kuća koja je savetovala vladu Mila Đukanovića da prenese projekat bila je zastupnik i advokat upravo te kompanije na koju je projekat prenet, saopštio je potpredsednik Vlade Momo Koprivica i dodao da će se zato slučajem Možura i u narednom periodu baviti Nacionalni savet za borbu protiv korupcije, a svu dokumentaciju i dobijene informacije, kako je rekao, ustupiće Anketni odbor.

Predsednik Odbora Dritan Abazović poručuje da mu je intencija da se ovaj slučaj internacionalizuje, kako bi svedočili i ljudi van Crne Gore koji imaju saznanja o milionskim vrednim koncesijama za tu vetroelektranu.

- Potpisao sam i zahtev da se sva dokumentacija koja se nalazi u Ministarstvu energetike Crne Gore dostavi svim poslanicima koji su članovi odbora, jer moraju da se pripreme za buduće sednice. Ovo nije afera poput "crnih trojki". Možura je pojela ili će do kraja koncesije pojesti 120 miliona evra novca građana Crne Gore - upozorio je Abazović.