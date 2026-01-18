ŠEŠELJ OTRKIO VELIKI PROBLEM: Predsednik SRS posebno označio potencijal jednog političara
NAŽALOST, Crna Gora danas nema jednog izrazitog narodnog vođu, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
Šešelj kaže da Crna Gora ima vođu u nastajanju, a to je lider DNP Milan Knežević.
Dodao je da su svi Srbi u Crnoj Gori uz Kneževića.
Kad je u pitanju srpsko državljanstva građanima Crne Gore, kaže da bi ga trebalo davati onima koji se izjašnjavaju kao Srbi.
"Ja bih svim Srbima iz okruženja omogućio besplatno školovanje na srpskim univerzitetima. Ja sam, u principu, za ideju besplatnog studiranja tako da svi mogu da se besplatno upišu na prvu godinu, da se na prvoj godini koncentrišu opšti, teorijski predmeti na svim fakultetima i ko na vreme "očisti" prvu godinu da nastavi besplatno studiranje", kazao je Šešelj za Kurir TV.
