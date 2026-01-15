KNEŽEVIĆ ZAPEVAO KAĆUŠU: Da me ne bi prijavljivali, sam ću sebe da prijavim (VIDEO)

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević saopštio je da će sam da se prijavi policiji i ministarki prosvete, jer je na proslavi rođenja kumovog sina zapevao Kaćušu.

Foto: Printskrin/ Fejsbuk/ Milan Knežević

- Da me ne bi prijavljivali Upravi policije ili ministarki prosvete, sam ću sebe da prijavim. Sinoć sam na proslavi rođenja kumovog sina zapevao Kaćušu. Nije baš Bečka filharmonija, ali je od srca - napisao je Knežević na društvenim mrežama.

Uz objavu Knežević je priložio video.

Knežević je dodao: "Boško Đuretiću, dobro došao u čovečanstvo. Na mnogaja leta!“.