Crna Gora

KNEŽEVIĆ ZAPEVAO KAĆUŠU: Da me ne bi prijavljivali, sam ću sebe da prijavim (VIDEO)

В. Н.

15. 01. 2026. u 15:58

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević saopštio je da će sam da se prijavi policiji i ministarki prosvete, jer je na proslavi rođenja kumovog sina zapevao Kaćušu.

КНЕЖЕВИЋ ЗАПЕВАО КАЋУШУ: Да ме не би пријављивали, сам ћу себе да пријавим (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Fejsbuk/ Milan Knežević

- Da me ne bi prijavljivali Upravi policije ili ministarki prosvete, sam ću sebe da prijavim. Sinoć sam na proslavi rođenja kumovog sina zapevao Kaćušu. Nije baš Bečka filharmonija, ali je od srca - napisao je Knežević na društvenim mrežama.

Uz objavu Knežević je priložio video.

Knežević je dodao: "Boško Đuretiću, dobro došao u čovečanstvo. Na mnogaja leta!“.

