DILEME vi­še ne­ma – De­mo­krat­ska na­rod­na par­ti­ja spre­ma se da na­pu­sti vlast.

V.K.

Li­der DNP-a Mi­lan Kne­že­vić po­tvr­dio je da je od­lu­ka prak­tič­no do­ne­ta.

- Uko­li­ko na pr­voj na­red­noj sed­ni­ci vla­de bu­du od­bi­je­ne na­še ini­ci­ja­ti­ve o srp­skom je­zi­ku, dr­ža­vljan­stvu, tro­boj­ci i di­ja­lo­gu u ve­zi sa grad­njom po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u Bo­tu­nu, mi­ni­stri iz re­do­va De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je, Mi­lan Zo­go­vić i Ma­ja Vu­ki­će­vić, pod­ne­će ostav­ke. Po­sla­nič­ki klub će ot­ka­za­ti po­dr­šku Vla­di Mi­loj­ka Spa­ji­ća, a od­bor­nič­ki klub DNP-a u Skup­šti­ni glav­nog gra­da ot­ka­za­će po­dr­šku gra­do­na­čel­ni­ku Sa­ši Mu­jo­vi­ću.

On ka­že za „Po­li­ti­ku” da vi­še ne­ma na­ga­đa­nja, sum­nji, ni­ti jav­nih pod­me­ta­nja du­še­bri­žni­ka i „spa­si­la­ca srp­stva”, jer će bi­ti ona­ko ka­ko je od­lu­či­lo pred­sed­ni­štvo ove par­ti­je.

- Ne­ma ni­ka­kvog pro­sto­ra za ma­ni­pu­la­ci­je, ana­li­ze i fru­stra­ci­je, ka­kve smo ima­li pri­li­ku da či­ta­mo na dru­štve­nim mre­ža­ma, i to do­mi­nant­no od lju­di ko­ji ili po­dr­ža­va­ju De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta (DPS) ili ra­de pro­tiv­no in­te­re­si­ma i DNP-a, i srp­skog i cr­no­gor­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri.

Kne­že­vić je po­tvr­dio da je „oki­dač za po­sled­nju od­lu­ku nje­go­ve par­ti­je u ve­zi sa pod­no­še­njem ini­ci­ja­ti­va bi­la bru­tal­na ak­ci­ja po­li­ci­je u Bo­tu­nu, po­sled­njih da­na pro­šle go­di­ne”.

Pod­se­tio je da su u toj ak­ci­ji, „u ko­joj je uče­stvo­va­lo 680 po­li­ca­ja­ca, pri­ve­de­na 54 me­šta­ni­na”, ko­ji me­se­ci­ma pro­te­stu­ju zbog na­ja­vlje­ne grad­nje ko­lek­to­ra u Bo­tu­nu, kao i da je „bru­tal­nom ak­ci­jom u Bo­tu­nu ru­ko­vo­dio po­li­ca­jac ko­ji mi je uhap­sio maj­ku”.

Sa­op­štio je i da je „am­ba­sa­dor Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri Jo­han Sa­tler u ne­ko­li­ko na­vra­ta po­ru­čio da dr­ža­va mo­ra da po­ka­že sna­gu u Bo­tu­nu”.

- I ja sa­da otvo­re­no sum­njam da je on do­pri­neo ak­ci­ji u Bo­tu­nu i da će mo­ra­ti pr­vo da se oba­ve kon­sul­ta­ci­je sa Sa­tle­rom, pa da se od­lu­či o na­šim ini­ci­ja­ti­va­ma. A šta će Sa­tler re­ći, ni­sam u ja­de. Ja ne­ću nje­ga pi­ta­ti šta da ra­dim u svo­joj dr­ža­vi. Sva­ka­ko, dr­ža­va u Bo­tu­nu ni­je po­ka­za­la ni­ka­kvu sna­gu, već ne­moć - re­kao je Kne­že­vić.

Ko­men­ta­ri­šu­ći no­ve blo­ka­de sa­o­bra­ćaj­ni­ca od stra­ne gra­đa­na Bo­tu­na i Ze­te, Kne­že­vić je re­kao da će se, uko­li­ko „Mi­loj­ko Spa­jić i na­ši ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri ne uva­že na­še ini­ci­ja­ti­ve, naj­pre one o po­vrat­ku srp­skog je­zi­ka kao slu­žbe­nog, dvoj­nog dr­ža­vljan­stva, tro­boj­ke kao na­rod­ne za­sta­ve i dru­gih pi­ta­nja”, pro­te­sti u na­red­nom pe­ri­o­du si­gur­no ra­di­ka­li­zo­va­ti.

- Ti lju­di že­le raz­go­vor, ali upor­no do­bi­ja­ju od­go­vo­re ko­ji iri­ti­ra­ju i do­dat­no po­di­žu ten­zi­je. Mi­slim da ni­ko­me u Cr­noj Go­ri ni­je po­treb­no da se pro­li­je kap ljud­ske kr­vi, a 31. de­cem­bra se to i mo­glo de­si­ti da ni­je bi­lo od­go­vor­nih lju­di ko­ji su sa gra­đa­ni­ma Ze­te do­ne­li od­lu­ke ko­je su za­u­sta­vi­le eska­la­ci­ju - re­kao je Kne­že­vić.

- Uko­li­ko ne bu­de pre­go­vo­ra, do­sa­da­šnje blo­ka­de će bi­ti po­e­zi­ja u od­no­su na ono što mo­že da se de­si, a ti­če se ot­po­ra gra­đa­na Bo­tu­na zbog kla­sič­ne zlo­u­po­tre­be, re­pre­si­je i kr­še­nja re­fe­ren­dum­ske vo­lje - ka­že on.

Pod­se­ti­mo da je na re­fe­ren­du­mu, ko­ji je odr­žan 14. de­cem­bra pro­šle go­di­ne u Ze­ti, 98,5 od­sto iza­šlih bi­ra­ča gla­sa­lo pro­tiv grad­nje ko­lek­to­ra u Bo­tu­nu. Dok Kne­že­vić ve­ru­je u pra­ved­ni ot­por svog na­ro­da, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sa­ša Mu­jo­vić re­kao je da je za­do­vo­ljan ka­ko te­ku ra­do­vi na iz­grad­nji po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u zet­skom se­lu Bo­tun.

- I da­lje tvr­dim da smo u Bo­tu­nu i sa Bo­tu­nom svi po­bed­ni­ci”, re­kao je Mu­jo­vić, is­ti­ču­ći da pra­vo me­šta­na tog se­la na pro­test ne mo­že bi­ti ospo­re­no. Me­đu­tim, na­gla­sio je da po­sto­je pra­vi­la pro­te­sto­va­nja, kao i da „ne­ma od­stu­pa­nja od tre­nut­ne lo­ka­ci­je” iz­grad­nje, ali da je spre­man da „po­ja­ča ga­ran­ci­je obe­ća­ne Bo­tu­nja­ni­ma.

