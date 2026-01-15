"NEĆU PITATI EU ŠTA DA RADIM U SVOJOJ DRŽAVI" Knežević: DNP se sprema da napusti vlast
DILEME više nema – Demokratska narodna partija sprema se da napusti vlast.
Lider DNP-a Milan Knežević potvrdio je da je odluka praktično doneta.
- Ukoliko na prvoj narednoj sednici vlade budu odbijene naše inicijative o srpskom jeziku, državljanstvu, trobojci i dijalogu u vezi sa gradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ministri iz redova Demokratske narodne partije, Milan Zogović i Maja Vukićević, podneće ostavke. Poslanički klub će otkazati podršku Vladi Milojka Spajića, a odbornički klub DNP-a u Skupštini glavnog grada otkazaće podršku gradonačelniku Saši Mujoviću.
On kaže za „Politiku” da više nema nagađanja, sumnji, niti javnih podmetanja dušebrižnika i „spasilaca srpstva”, jer će biti onako kako je odlučilo predsedništvo ove partije.
- Nema nikakvog prostora za manipulacije, analize i frustracije, kakve smo imali priliku da čitamo na društvenim mrežama, i to dominantno od ljudi koji ili podržavaju Demokratsku partiju socijalista (DPS) ili rade protivno interesima i DNP-a, i srpskog i crnogorskog naroda u Crnoj Gori.
Knežević je potvrdio da je „okidač za poslednju odluku njegove partije u vezi sa podnošenjem inicijativa bila brutalna akcija policije u Botunu, poslednjih dana prošle godine”.
Podsetio je da su u toj akciji, „u kojoj je učestvovalo 680 policajaca, privedena 54 meštanina”, koji mesecima protestuju zbog najavljene gradnje kolektora u Botunu, kao i da je „brutalnom akcijom u Botunu rukovodio policajac koji mi je uhapsio majku”.
Saopštio je i da je „ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler u nekoliko navrata poručio da država mora da pokaže snagu u Botunu”.
- I ja sada otvoreno sumnjam da je on doprineo akciji u Botunu i da će morati prvo da se obave konsultacije sa Satlerom, pa da se odluči o našim inicijativama. A šta će Satler reći, nisam u jade. Ja neću njega pitati šta da radim u svojoj državi. Svakako, država u Botunu nije pokazala nikakvu snagu, već nemoć - rekao je Knežević.
Komentarišući nove blokade saobraćajnica od strane građana Botuna i Zete, Knežević je rekao da će se, ukoliko „Milojko Spajić i naši koalicioni partneri ne uvaže naše inicijative, najpre one o povratku srpskog jezika kao službenog, dvojnog državljanstva, trobojke kao narodne zastave i drugih pitanja”, protesti u narednom periodu sigurno radikalizovati.
- Ti ljudi žele razgovor, ali uporno dobijaju odgovore koji iritiraju i dodatno podižu tenzije. Mislim da nikome u Crnoj Gori nije potrebno da se prolije kap ljudske krvi, a 31. decembra se to i moglo desiti da nije bilo odgovornih ljudi koji su sa građanima Zete doneli odluke koje su zaustavile eskalaciju - rekao je Knežević.
- Ukoliko ne bude pregovora, dosadašnje blokade će biti poezija u odnosu na ono što može da se desi, a tiče se otpora građana Botuna zbog klasične zloupotrebe, represije i kršenja referendumske volje - kaže on.
Podsetimo da je na referendumu, koji je održan 14. decembra prošle godine u Zeti, 98,5 odsto izašlih birača glasalo protiv gradnje kolektora u Botunu. Dok Knežević veruje u pravedni otpor svog naroda, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović rekao je da je zadovoljan kako teku radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom selu Botun.
- I dalje tvrdim da smo u Botunu i sa Botunom svi pobednici”, rekao je Mujović, ističući da pravo meštana tog sela na protest ne može biti osporeno. Međutim, naglasio je da postoje pravila protestovanja, kao i da „nema odstupanja od trenutne lokacije” izgradnje, ali da je spreman da „pojača garancije obećane Botunjanima.
