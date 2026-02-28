UHAPŠENA VESNA MEDENICA
BIVŠA predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica uhapšena je večeras u Kolašinu, saznaju "Vijesti".
Ona je uhapšena nakon što je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).
Policija je trenutno sprovodi u pritvor.
Žalba Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kojom je predloženo da se odredi pritvor Medenici, podneta je 31. januara.
SDT je tada predložilo u žalbi da se Vesni Medenici preinači rešenje veća Višeg suda u Podgorici i odredi pritvor.
To je tužilaštvo tražilo po hitnom postupku.
