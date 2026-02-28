Crna Gora

UHAPŠENA VESNA MEDENICA

Novosti online

28. 02. 2026. u 20:34

BIVŠA predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica uhapšena je večeras u Kolašinu, saznaju "Vijesti".

УХАПШЕНА ВЕСНА МЕДЕНИЦА

Foto: Printskrin

Ona je uhapšena nakon što je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Policija je trenutno sprovodi u pritvor.

Žalba Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kojom je predloženo da se odredi pritvor Medenici, podneta je 31. januara.

SDT je tada predložilo u žalbi da se Vesni Medenici preinači rešenje veća Višeg suda u Podgorici i odredi pritvor.

To je tužilaštvo tražilo po hitnom postupku.

