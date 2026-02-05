Košarka

"BOMBA" U DENVERU! Nikola Jokić ovo nije očekivao

Новости онлајн

05. 02. 2026. u 20:07

DOK se navijači nadaju da će Denver pojačati tim do kraja prelaznog roka kako bi bili konkurentni u borbi za titulu čelnici kluba vuku poteze koji su ih iznenadili.

FOTO: Tanjug/AP

Niko više i ne spori da je Nikola Jokić najbolji igrač planete, ali neretko mu je potrebna pomoć kako bi Denver konstantno pobeđivao. 

Umesto da to učine čelnici kluba odlučili su se na trejd koji je zbunio navijače. Kako javlja Šams Čaranija Hanter Tajson i pik druge runde na draftu 2032. godine trejdovani su u Bruklin Netse, a klub iz Kolorada dobio je pika druge runde Klipersa ili Hoksa na draftu 2026. godine. 

To je učinjeno kako bi Denver ostao ispod granice poreza na luksuz, te je misterija da li u klubu razmišljaju dugoročno i čine ovo kako bi Jokiću ponudili novi ugovor, ili je samo reč o škrtom potezu vlasnika kluba koji ne želi da plaća dodatni porez. 

Tajson je u proseku beležio 2,2 poena, uz 1,7 skokova po meču. Takođe, ima garantovani ugovor u vrednosti od 7.6 miliona evra. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

