"BOMBA" U DENVERU! Nikola Jokić ovo nije očekivao

DOK se navijači nadaju da će Denver pojačati tim do kraja prelaznog roka kako bi bili konkurentni u borbi za titulu čelnici kluba vuku poteze koji su ih iznenadili.

FOTO: Tanjug/AP

Niko više i ne spori da je Nikola Jokić najbolji igrač planete, ali neretko mu je potrebna pomoć kako bi Denver konstantno pobeđivao.

Umesto da to učine čelnici kluba odlučili su se na trejd koji je zbunio navijače. Kako javlja Šams Čaranija Hanter Tajson i pik druge runde na draftu 2032. godine trejdovani su u Bruklin Netse, a klub iz Kolorada dobio je pika druge runde Klipersa ili Hoksa na draftu 2026. godine.

To je učinjeno kako bi Denver ostao ispod granice poreza na luksuz, te je misterija da li u klubu razmišljaju dugoročno i čine ovo kako bi Jokiću ponudili novi ugovor, ili je samo reč o škrtom potezu vlasnika kluba koji ne želi da plaća dodatni porez.

The Denver Nuggets are trading Hunter Tyson and a 2032 second-round pick to the Brooklyn Nets for the lesser favorable of a Clippers/Hawks 2026 second, sources tell ESPN. Denver creates an open roster spot for the buyout market and gets out of the luxury tax. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Tajson je u proseku beležio 2,2 poena, uz 1,7 skokova po meču. Takođe, ima garantovani ugovor u vrednosti od 7.6 miliona evra.

