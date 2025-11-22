PETAR IVANOVIĆ SPASIO ŽENU IZ NABUJALE MORAČE: Slučajno prolazio mostom kada je skočila

MLADIĆ Petar Ivanović (23) spasio je rano jutros ženu staru 38 godina iz nabujale reke Morače, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno za RTCG, žena je oko 2.30 nakon ponoći skočila sa Visećeg mosta, a Petar Ivanović, profesionalni spasilac, slučajno je prolazio mostom u tom trenutku.

Primetivši incident, odmah je skočio za njom i uspeo da je izvuče iz nabujale reke.

Policija je napomenula da je incident prošao bez težih posledica po život spašene osobe.