PETAR IVANOVIĆ SPASIO ŽENU IZ NABUJALE MORAČE: Slučajno prolazio mostom kada je skočila
MLADIĆ Petar Ivanović (23) spasio je rano jutros ženu staru 38 godina iz nabujale reke Morače, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Kako je saopšteno za RTCG, žena je oko 2.30 nakon ponoći skočila sa Visećeg mosta, a Petar Ivanović, profesionalni spasilac, slučajno je prolazio mostom u tom trenutku.
Primetivši incident, odmah je skočio za njom i uspeo da je izvuče iz nabujale reke.
Policija je napomenula da je incident prošao bez težih posledica po život spašene osobe.
