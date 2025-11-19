PRETI LI NOVO PROTERIVANJE? Crnogorski ministar preti ruskom ambasatoru u toj zemlji

AKO se ruski ambasador u Crnoj Gori Aleksandar Lukašik ne "umiri" i prestane sa komentarisanjem aktuelnih dešavanja u državi neće mu se pisati dobro. To proizilazi iz poziva šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića, lidera Bošnjačke stranke ruskom diplomati povodom njegovih nedavnih "saopštenja i izjava u medijima". U resornom ministarstvu su ocenili da one predstavljaju "jasan primer otvorenog i neprihvatljivog mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore".

Kabinet predsednika Crne Gore

- Povod za poziv bile su ocene ruskog ambasadora date nakon usvajanja odluke Skupštine Crne Gore o priključivanju Vojske Crne Gore NATO mehanizmu za pružanje bezbednosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NSATU), te njegovo negativno komentarisanje intervjua predsednika Crne Gore Jakova Milatovića datom francuskim novinama La Croix, navode u saopštenju iz MVP.

Kako ističu, ovakva delovanja i kritike apsolutno su neprihvatljivi, "zapretivši" da Crna Gora neće dozvoliti da bilo ko ugrožava dignitet njenih institucija. Ruskom ambasadoru je Ervin "jasno stavio do znanja" da će ubuduće slične poruke biti tretirane kao namerno neprijateljsko delovanje, na koje će Ministarstvo reagovati u skladu sa međunarodnim normama.

A to bi u praksi moglo da znači čak i proterivanje, koje je već viđeno posle pada DPS. Naime, u vreme tehničke vlade kojom je rukovodio lider GP URA, Dritan Abazović, odnosi Rusije i Crne Gore dodatno su se pogoršali posle odluke Podgorice da protera šest ruskih diplomata iz zemlje. Tada je ministar inostranih poslova Crne Gore bio Ranko Krivokapić, danas Ibrahimovićev savetniik! Ovaj potez je došao u isto vreme kada i opsežna istraga zbog navodne špijunaže za "interese stranih službi" za što su osumnjičeni Rusi. Ambasada Rusije u Crnoj Gori je odgovorila zatvaranjem konzularnog odeljenja na neodređeno vreme, a zvanična Moskva uzvratila istom merom i proglasila nepoželjnim službenike crnogorske ambasade.

Postupak aktuelne vlasti koja je pozvala ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Lukašika na "hitne razgovore" samo je još jedan u nizu sramnih i nedopustivih činova ponižavanja jedne od najvažnijih istorijskih saveznika Crne Gore, smatra lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković. Kako kaže, "nije dovoljno što je prethodna vlast, uz prećutnu podršku dela sadašnje, proterala gotovo celokupno diplomatskog osoblje Ambasade Ruske Federacije".

Vize PREMA zahtevima Evropske komisije, Crna Gora je u obavezi da do 2027. u potpunosti uskladi svoj vizni režim sa evropskim standardima, što podrazumeva uvođenje viza za sve zemlje čijim građanima EU ne dozvoljava bezvizni ulazak, kao što su Kina, Turska, Belorusija i Azerbejdžan. U tu priču "upakovana" je i Rusija čiji državljani trenutno mogu u Crnu Goru ući bez vize na period do 30 dana.

- Nije dovoljno što su uveli sankcije Rusiji, zabranili letove i pridružili se antiruskoj kampanji bez ijednog racionalnog argumenta koji bi služio interesima Crne Gore. Nije dovoljno ni što Ervin Ibrahimović već mesecima vodi otvorenu politiku podsmeha i ponižavanja prema ruskom i srpskom narodu -sada smo, izgleda, došli u fazu kada se i novi ambasador Rusije tretira kao neprijatelj u zemlji u čijem je istorijskom opstanku Rusija imala presudnu ulogu - izjavio je Dajković i dodao da očekuje da se predstavnici srpskog naroda u vlasti hitno oglase i zatraže smenu Ibrahimovića. - Ćutanje bi u ovom trenutku značilo saučesništvo.