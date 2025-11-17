KRIZA U PRAVOSUĐU: U Herceg Novom radi samo troje od predviđenih sedam sudija
Devetoro novih sudija imenovano je u prethodnoj godini u 11 osnovnih i Apelacionom sudu, ali u odnosu na sistematizaciju u ovim institucijama i dalje nedostaje 24 delioca pravde. Od predviđenih sedam u u Herceg Novom je samo troje sudija, a u Kotoru od predviđenih 16 radi njih 12.
U Osnovnom sudu u Herceg Novom u poslednjoj godini nije bilo promena u broju postupajućih sudija, kaže Vesna Gazdić, predsednica Suda. Ona ističe da je na obuci troje kandidata za sudiju, ali da nije poznato da li će i ko od njih biti raspoređen u ovaj osnovni sud. Obuka kandidata završava se sredinom sledeće godine.
U Sudskom savetu informišu da je ukupno 20 kandidata za sudije osnovnih sudova centralne i južne regije na inicijalnoj obuci u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Pet kandidata će do kraja ove godine završiti obuku i biće im ponuđena sva slobodna sudijska mesta u sudovima regije za koju su izabrani. Očekuju da će neki od kandidata izabrati da sudijsku funkciju obavljaju u osnovnim sudovima u Herceg Novom i Kotoru, utoliko pre što izmenama Zakona o Sudskom savetu i sudijama iz 2024. godine imaju pravo na troškove prevoza ukoliko su raspoređeni van mesta prebivališta, pravo na službeni stan ili naknadu stanarine, troškove prevoza za posetu porodici, kao i naknadu troškova za odvojen život od porodice.
