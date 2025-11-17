DECI NUDE MRVICE: Povećanje dečjih dodataka i obeštećenja radnika nisu na dnevnom redu Skupštine CG

PREDLOZI poslaničkog kluba GP URA o povećanju dečjih dodataka i obeštećenja radnika državnih preduzeća koja su otišla u stečaj nisu se našli na dnevnom redu Skupštine Crne Gore jer za to nije glasala većina poslanika vlasti. Iz partije Dritana Abazovića su zahtevali izmene postojećeg zakona o socijalnoj i dečjij zaštiti kako bi se dečji dodatak povećao za 100 odsto.

To bi značilo da se iznos dodataka za svu decu do 18. godine poveća sa 30 na 60 evra, dok bi se za korisnike materijalnog obezbeđenja povećao sa 44 na 88 evra, dodatak za negu i pomoć umesto 52 bio bi 104, a za korisnike lične invalidnine i decu bez roditeljskog staranja povećao bi se sa 60 na 120 evra.

Ovaj predlog URE usledio je nakon što je grupa građana pokrenula peticiju za povećanje dečjih dodataka, a koju je potpisalo oko 30.000 njih. Protiv tog povećanja bili su poslanici Pokreta "Evropa sad", Demokrata i Nove srpske demokratije, dok su poslanici DNP, SNP, Nikola Camaj (Albanski forum) i opozicija bili za povećanje dodataka. Iz URE su poručili da neće odustati od ovih predloga.

U međuvremenu je iz PES-a predloženo da se povećaju dečji dodaci, a da se srazmerno tome smanje pozamašna izdavanja sredstava za partije koja su dostigla istorijski maksimum - 15 miliona evra godišnje! Agencija za sprečavanje korupcije saopštila je da najviše novca iz državnog budžeta koristi PES - 3,1 milion evra, DPS (2,9 miliona), Nova srpska demokratija (1,5 miliona). PES je predao u skupštinsku proceduru predloženi zakon o finansiranju partija i izbornih kampanja kojim se predviđa smanjenje budžetskih sredstava za finansiranje partija i poslaničkih i odborničkih klubova sa 50 odsto, s ciljem da se taj novac preraspodeli na povećanje dodataka za decu.

Lider GP UR Abazović saopštio je da bi prihvatanjem predloga PES-a značilo da bi umesto 30 evra povećanje iznosilo 33,5 evra.

Uvođenje antimafija zakona DA se novac za dečje dodatke može lako naći uvođenjem antimafija zakona, uveren je lider GP URA. - U njemu leži mnogo novca i imovine stečene suprotno zakonu. Ta imovina treba da se usmeri za decu Crne Gore i druge ugrožene kategorije - kaže Abazović postavljajući više pitanja aktuelnoj vlasti. - Kako je moguće da ste stavili u budžet 25 miliona evra za vladin avion, za konsultantske usluge 20 miliona? Eto novca za dečje dodatke. Kako je moguće da imate 33 ministarstva, od kojih mnoga ne rade ništa? Imate više savetnika i službenih automobila nego ranije? Je li to racionalna politika?

- Neka čuju svi roditelji u Crnoj Gori šta eksperti predlažu. Računica je vrlo jednostavna. Partije primaju oko 15 miliona evra godišnje. Ako bi im se to smanjilo za pola, uštedelo bi se oko 7,5 miliona i to bi se preusmerilo na dodatke. Da bi se dečji dodaci udvostručili, treba 55 miliona evra. Ako se od tih 55 miliona obezbedi samo 7,5 miliona, to je nešto više od 10 odsto. Ugrubo, to je rast od nekih tri i po evra - objasnio je Abazović.

Ocenjuje da je vlast, nakon negativnih reakcija javnosti zbog odbijanja njihovog predloga, napravila zamenu teza, pa otvorila pitanje "zašto URA ili neko ko je ranije bio vlast nije povećao dečje dodatke".

- URA je 2021. predložila ponovno uvođenje dečjih dodatak u CG, nakon što su oni ukinuti 2003. Dakle, 18 godina nakon toga te 2021. vraćeni su ti dodaci - odgovorio je Abazović.

